7-11母企收購Marathon美油站連便利店

作價1628億 全現金支付

「Speedway」在美國約有3900間油站兼便利店，一旦交易完成後，7-11在美國與加拿大的零售網絡擴大至1.4萬間。根據雙方協議，交易料可在明年年初完成，Marathon將在未來15年內，每年為7-11提供約77億加侖汽油。Marathon早在今年5月初公布季績，並錄得有史以來最大的92億美元虧損。Marathon本來在年初已經與柒和伊控股大致完成洽商，不過由於新冠肺炎疫情拖慢談判進程。激進投資者辛格（Paul Singer）旗下的對冲基金Elliott Management過往亦多次要求Marathon出售「Speedway」業務，並呼籲公司分拆三大業務，分別是加油站供應鏈、管道業務及燃料生產業務。另一邊廂，便利店銷售額在疫情期間一直增長。截至今年2月底止，柒和伊控股全年銷售額為6.6萬億日圓（約4805億港元），年內經營利潤為4240億日圓。

（綜合報道）

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