Zoom減外界猜疑 月底停中國直銷

5月已停免費用戶註冊

Zoom逐步更改在中國內地的營運模式，並早於5月停止免費用戶註冊，僅允許企業客戶註冊。公司昨日向客戶發公布指出，將停止直接向中國內地的客戶銷售新產品或升級產品，呼籲客戶轉用其合作伙伴會暢通訊雲視頻、矚目及Umeet網絡會議提供的服務。

較早前，因新冠肺炎疫情爆發的關係，多國停工、停學，使居家工作、網上教學開始流行，而Zoom的視像會議功能亦因此大受社會各界的歡迎。惟其後，Zoom多次被揭露存在私隱漏洞，其中國背景亦令各界質疑公司或會向中國政府泄漏用戶的私穩，使多國政府機關相繼停用Zoom。

另外，公司在6月封殺在美國悼念六四事件的民運人士帳戶的事件，亦惹來爭議，各界更猜測事件或是受中國政府授意。

6月封殺民運人士帳戶惹爭議

事實上，雖然Zoom的總部位於美國，但其創辦人袁征，以及Zoom大部分的研發團隊均來自中國，令外界加深了對Zoom與中國政府有聯繫的猜忌。

而近日，美國政府亦以網絡安全為由，積極打擊具中國背景的企業，美國參議員更呼籲司法部調查Zoom及同樣來自中國的短片影音平台「抖音」海外版Tiktok。

（綜合報道）

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