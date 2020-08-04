Zoom減外界猜疑 月底停中國直銷

【明報專訊】中美關係持續惡化，美國加強打擊具中國背景的企業，視像會議程式Zoom亦因此受到波及。外電報道，Zoom表示，由本月23日起，將停止在中國內地直接銷售其服務，並轉交三家代理商提供服務。外界猜測，Zoom是次決定是為減低外界對其與中國政府聯繫的憂慮，以擺脫美國的打壓。
5月已停免費用戶註冊
Zoom逐步更改在中國內地的營運模式，並早於5月停止免費用戶註冊，僅允許企業客戶註冊。公司昨日向客戶發公布指出，將停止直接向中國內地的客戶銷售新產品或升級產品，呼籲客戶轉用其合作伙伴會暢通訊雲視頻、矚目及Umeet網絡會議提供的服務。
較早前，因新冠肺炎疫情爆發的關係，多國停工、停學，使居家工作、網上教學開始流行，而Zoom的視像會議功能亦因此大受社會各界的歡迎。惟其後，Zoom多次被揭露存在私隱漏洞，其中國背景亦令各界質疑公司或會向中國政府泄漏用戶的私穩，使多國政府機關相繼停用Zoom。
另外，公司在6月封殺在美國悼念六四事件的民運人士帳戶的事件，亦惹來爭議，各界更猜測事件或是受中國政府授意。
6月封殺民運人士帳戶惹爭議
事實上，雖然Zoom的總部位於美國，但其創辦人袁征，以及Zoom大部分的研發團隊均來自中國，令外界加深了對Zoom與中國政府有聯繫的猜忌。
而近日，美國政府亦以網絡安全為由，積極打擊具中國背景的企業，美國參議員更呼籲司法部調查Zoom及同樣來自中國的短片影音平台「抖音」海外版Tiktok。