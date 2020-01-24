歐PMI勝預期 歐美股早段揚 儲局行長：封城1月 才能令經濟復蘇

IHS Markit數據顯示，歐元區的製造業採購經理指數從6月份的47.4，大升至7月份的51.8，顯示過去1年半當地製造業重新擴張，並處於50復蘇界線之上。消息刺激歐洲股市做好，當地的汽車股及科技股抽高帶動下，截至昨晚10時，法國CAC指數、德國DAX指數及英國富時100指數分別抽高1.61%、2.33%及1.49%。

銀行股獨憔悴 法興最多跌4%

在昨晚近10時，汽車股寶馬、戴姆勒及雷諾分別升2.27%、3.03%及2.76%；科技股英飛凌、諾基亞及ASM國際分別升1.07%、4.28%及2.03%。

歐洲銀行股斯人獨憔悴，法興公布第二季錄得12.6億歐元巨額虧損，創超過12年來表現最差的季度成績，主要因為要就交易業務作減值安排，以及要就稅務作撥備所致。法興昨晚最多跌4%。

蘋果微軟抽高4% 納指新高

美股昨晚開市早段，三大指數全面做好，截至昨晚十時，道指、標普500及納斯達克指數，分別升136點、19點及130點。納斯達克更在蘋果、微軟及Netflix抽高4.1%、4%及1.4%帶動下，創下新高10,890點，抽高145點。

不過，美國兩黨就延續失業額外津貼，是否維持每周600美元未能談得攏，該津貼更在上周五到期。

「籲盡快發債向社會提供援助」

國會眾議院議長佩洛西明言，要求改進措施並展期，但是共和黨則反建議延期一周去繼續談判，到9月時大降至最多每周200美元。英國《金融時報》報道指，若兩黨未能在7月31日達成協議，將令超過2500萬美國人陷於突然資金收緊，並令聯儲局主席鮑威爾感憂慮，此前他曾呼籲國會對經濟要提供更多支援。

美國明尼阿波利斯聯儲局銀行長Kashhari接受哥倫比亞電視新聞訪問時更指出，國民因應疫情減少外出並增加儲蓄，可令美國減少倚靠外資購入國債，國會因此應善用資源幫助受損的經濟。也認為美國復蘇之路視乎疫情何時受控，當中重新封城一個月或一個半月即使不受歡迎，但是權衡利害下，此為令經濟盡快復蘇的做法。否則他恐疫情持續爆發，在未來一或兩年導致到更多企業破產。美國最新的個人儲蓄顯示，個人儲蓄相對可動用收入比率雖然自4月底33.5%大跌至6月底時的19%，卻比過往長期處於7%為高（見圖）。

（綜合報道）

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