舖王入稟控前全國人代毁約 收購盛時置業未果 索賠7000萬

明報記者 葉子晴

本報昨翻查公司註冊處文件發現，盛時置業剛於今年5月轉換登記地址，新地址跟新一代國際相同。根據新一代國際公司官方網站指出，其主要業務為互聯網數據中心與雲計算綜合服務商。新一代國際董事陳明德（Tan Min Tack），翻查資料後則發現他是金朝陽（0878）主席傅金珠的丈夫，同時亦是張俊勇岳父。

盛時置業改地址 新址屬張俊勇岳父

案件原告人為高銀投資有限公司（Great Silver Investment Limited），第一被告為天正環球（Sky Trend Global Limited），次被告則為張俊勇。據公司註冊處文件，高銀投資董事包括「波叔」鄧成波及其子鄧耀昇。

入稟狀指出，高銀投資作為買方，與天正環球及其股東張俊勇，於去年11月19日簽訂買賣協議，並已支付第一及第二期款項合共7000萬元以購入盛時置業，最後卻遭到對方毁約。

張氏今年6月3億沽美孚巨舖

翻查資料，張俊勇於去年兩度遭賭場追債，先在去年9月被澳門美高梅入稟追討446萬元，後於12月再被美國拉斯維加斯康士登酒店入稟追討135萬美元（約1046萬港元），時間與簽署出售公司協議相近。張俊勇當時接受媒體訪問時指，自己是「中美貿易戰受害者」，早已委託律師與賭場商討還款方案，但近月其在美國的公司資產亦被凍結，自己亦未能入境美國，質疑美方是針對其人大代表身分。張俊勇後於去年12月底辭去港區人大職務。

盛時置業的董事登記人目前仍是張俊勇，並於今年6月以3億元沽出一個位於美孚萬事達廣場、面積約2.74萬方呎的舖位。資料顯示，張俊勇於2005年買入舖位，並持有舖位15年，帳面獲利2.46億元。