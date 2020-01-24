商湯擬科創板上市 估值達780億

最新一輪集資117億

商湯科技提供人面識別、視頻分析及無人駕駛等科技。去年10月美國指控商湯涉嫌藉助其技術，監控新疆穆斯林，將公司加入貿易「實體清單」，禁止美企對其出口技術及服務。

路透社引述消息指出，商湯科技正與中證監進行掛牌方面的討論，具體規模及時間表暫未有決定。其中一名消息人士指出，預計上市商榷需時，而因為其競爭對手曠視科技仍未上市，商湯在估值上也暫無可供參考的標準。

美國禁令下難海外上市

報道續指出，美國對商湯科技的禁令使得公司赴海外上市更為困難，甚至是無可能，因為無論國際投資者還是外國投行，均很有可能趨向避開一間被美國針對的公司。

商湯科技創始人為中文大學工程信息工程系教授湯曉鷗，公司於香港科技園設有總部。公司戰略投資者則主要來自中、美，包括高通資本、軟銀旗下願景基金、銀湖投資及阿里巴巴（9988）等。去年10月中美貿易戰局勢膠著，美國指控8間內地科技企業侵犯新疆穆斯林人權，對其實施制裁禁令，商湯及曠視均在其列。

根據報道，商湯早前對投資者表示，預期去年全年收入按年增加超過2倍至7.5億美元（約為58.5億港元）。