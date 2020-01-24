財新PMI創9年半高 A股升港股跌

恒大汽車公布6款車 股價升3.6%

財新智庫高級經濟學家王喆稱，局部疫情反彈不改內地經濟整體趨好，隨着管控措施進一步解除，供給、需求兩側同步向好，相關指標亦保持良好態勢，但就業和外需的疲弱仍需引起重視。

財新PMI勝預期，內地股市昨日亦上揚，滬指收報3367點，升57點或1.75%；深成指高開高走，以全日最高位收市，收報13964點，升326點或2.4%，兩市合共成交額13339億元人民幣。創業板同樣以近高位收市，收報2868點，升73點或2.63%。

不過，港股昨日未受數據帶動，收市跌137點或0.56%，報24458點，成交金額1304億元，較上日增加9.5%；國指跌6點或0.07%，報10033點。恒生科技指數收報7292點，逆市升1.92%。恒大汽車在上海、廣州同時發布恒馳首期六款車，將易名恒大汽車的恒大健康（0708）昨天升3.6%，報37.05元。

奧園碧桂園7月銷售增長佳

多家內房昨日公布7月銷情，奧園（3883）及碧桂園（2007）表現亮眼，奧園7月合同銷售金額約95.5億元（人民幣，下同），按年增長43%；累計首7個月合同銷售額604.2億元，按年持平。碧桂園7月合同銷售額約542.8億元，按年增加27.52%；累計首7個月合約銷售額3212.3億元，按年微跌1%。