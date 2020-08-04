九倉上半年轉蝕11億 派息減20％

吳天海：集團財務穩 不擔心財政

九倉上半年收入減少31%至55.51億元，當中所有業務皆下跌，其中以內地發展物業收入及酒店收入跌幅最大，按年分別減少62%及54%。九倉昨日收報13元，跌1.22%。

吳天海指出，雖然香港市道有些不明朗，但集團財務穩健，和銀行向有合作，因此在港物色機會時不用擔心財政。至於內地樓盤銷情，他不諱言已經再度活躍及興旺，但受樓市調控政策影響，樓價不會飈升。他又指過去10多年九倉一直和母公司會德豐合作發展香港項目，將來雙方仍然會合作。

內地商場整體消費增加

商場營運方面，由於內地消費者未能外遊，轉為在內地購物，因此旗下商場整體消費增加，高端消費及奢侈品牌在內地的銷售不錯，九倉會選擇性調整租戶組合。

受疫情影響較大的酒店業務，吳天海透露位於成都及長沙兩間尼依格羅酒店，7月份生意創下開張以來最高水平，重慶尼依格羅酒店則創開張以來的第二高位。至於物流業務，他預計今年香港的貨櫃碼頭可能世界十大不入，最多就是榜尾，而隨着中美角力增加，下半年貨櫃碼頭表現較難預計；空運業務方面，上半年因應疫情影響，抗疫物資有需要轉運至全世界，因此業務保持活躍，但是預期下半年的表現不及上半年。