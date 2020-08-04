City' super傳獲華潤23億洽入主 財團擬購65％股權 即吳光正或減持

明報記者 蔡穎霖

報道指出，華潤旗下投資公司CR Capital計劃收購City' super四成股權，餘下25%則由華潤跟馮國經兄弟旗下的馮氏集團所組成的合營公司收購。知情人士透露，吳光正有意保留其股份。本報曾向會德豐及馮氏集團求證，惟截稿前未獲回覆。

若是次交易成功，City' super4間分店將被華潤收歸旗下；連同華潤現有的62間超市，即華潤旗下超市數目將增加至66間，另外City' super旗下亦有品牌「LOG-ON」及美食廣場「CookedDeli」等業務。

消息指吳光正有意保留股份

報道引述消息人士指出，三黃集團原計劃於今年3月底或4月底進行第一輪招標，惟受新冠疫情影響有所推遲，相關交易的磋商仍在進行，仍有取消的可能。

事實上，早於今年1月，三黃集團行政總裁姜炳蘇已承認有買家主動洽購；當時傳聞作價3億至4億美元，意味最新作價貼近今年1月時傳聞的下限。

學者：超市利潤不如以往豐厚

香港中文大學日本研究學系教授暨系主任吳偉明說，中資企業一直積極買入香港及世界各地的連鎖品牌業務。

事實上，姜炳蘇今年初亦曾表示，如果「有人欣賞」，亦不排除出售持股。雖然近年有大型日本超市進駐香港，惟吳偉明認為，本地日式超市發展前景受制於線上店舖，預料超市業務的利潤不如以往豐厚。

資料顯示，City Super Group於1996年成立，首間City' super店開設於遊客區銅鑼灣，成香港首間「大型生活專門店」。

兩岸三地共33分店

據官網，集團目前擁有3個主要品牌，包括本地日式超市City' super、LOG-ON及cookedDeli，現時分別在香港擁有20間、上海6間及台灣7間分店。