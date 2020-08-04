中電轉虧為盈賺60億 中期息派0.63元

疫情居家工作 零售用電大增

阮蘇少湄續稱，在新一波疫情影響下，中電會視乎情况去調整紓困計劃。中電昨日逆市升0.95%，收報74.1元。花旗指，中電的盈利比其預期高出7%。該行預期，中電在港業務可望達至利潤管制計劃下最高回報率8%水平。

中電的中期業績顯示，澳洲業務受惠於能源合約錄正面公平值變動，公平值錄4.12億元正數。香港、中國、澳洲，東南亞和台灣的業務，分別錄得營運盈利36.39億、13.55億、11.94億及1.83億元，按年增長3.8%、6.2%、44.9%及30.7%。印度業務營運盈利按年跌10%至1.08億元。阮蘇少湄補充，集團會在第四季與港府檢討電費水平，她稱，要提升天然氣發電比例至50%，氣價會較貴，但是油價跌帶動氣價下跌，抵消部分成本上漲影響。

首席執行宮藍凌志指出，中電在印度會借助CDPQ在印度的伙伴關係及購併策略去擴展，並以電力傳輸及可再生能源項目為主。隨着越南對發電需求增加，中電擬退出當地火電項目，轉而留意太陽能及風電投資機會，另會在台灣物色海上風電場及南中國的擴展機會。