恒生少賺33% 中期息削32%

鄭慧敏：無任何裁員凍薪計劃

恒生昨日績後股價急跌，最終收市報118.4元，跌2.87%。鄭慧敏又指，該行現時未有任何裁員、凍薪及放無薪假之計劃，未來會繼續留意銀行盈利及經濟環境的轉變，並將透過精簡銀行程序，控制成本開支。受惠疫情，該行在香港之個人網上銀行服務登記人數，及個人流動理財服務應用程式之活躍用戶人數，按年分別增77%及66%。恒生銀行財務總監梁永樂預計，港息短期將保持低水平，該行對下半年的淨息差抱保守態度，至於壞帳撥備資金在下半年加大與否，將視乎經濟環境及疫情是否再度惡化，但現時撥備水平充足，並已反映未來經濟環境向下預期，強調整體信貸質素良好，目前未有收緊對客戶信貸審查，會續採取審慎及保守策略。

摩根士丹利表示，若短期內貿易緊張局勢緩解，預料恒生貸款需求將迅速回升，同時資本市場強過預期，有機會帶動銀行的手續費收入，但本港經濟的跌幅超出預期，或將導致不良貸款增加，淨息差有收縮風險，該行評級「減持」，予目標價110元。高盛認為，恒生信貸成本低過預期，但未來或將面臨財富管理業務收入下降，及香港房地產增長放緩等風險，該行維持「買入」評級，予以目標價160元。