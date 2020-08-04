香港成中美焦點 祈耀年：潛在有影響

大灣區建業務承諾不變

匯控於中期業績報告中將香港情况列為風險之一，指出美國為回應中國通過《港區國安法》，通過《香港自治法》，可對破壞香港自治的組織和個人實施制裁，銀行與以上人士交易也可能被一同制裁。基於對一國兩制見解的分歧，或會影響香港社會運動，美國政府和國會有機會採取行動。惟對於美國可能制裁匯豐在中港的客戶，祈耀年表示不宜評論。至於《人民日報》上月指控匯控協助美國陷害華為副董事長孟晚舟，集團同期關閉在深圳龍崗支行，祈耀年強調，支行關閉是正常營運決定，與涉及華為的猜測無關。該行將對繼續投資中國，在大灣區建立業務的承諾沒有改變，亦滿意中國業務增長。他又指匯控沒有遷冊的考慮。

另外，早前市傳包括匯豐在內的在港國際銀行特別審查民主派人士，祈耀年表示該行「認識客戶（KYC）」和監察帳戶活動政策沒有改變，亦沒有專門審查民主派人士。祈耀年指出，《港區國安法》已成為法律，匯控會一如在其他地區遵守當地法律。對於有指匯控研究出售歐美業務，祈耀年強調匯控會繼續國際性銀行定位，在歐美維持有盈利的業務，不會轉變成地區性銀行。

匯控夾在中美之間左右做人難，香港中文大學客座副教授徐家健認為，匯控沒有在業績中提及會採取什麼措施，例如重組等來應對事態惡化，難免令人失望。匯控主要盈利來自中港，但總部受英國監管，亦要因應美國要求提交華為相關資料，他認為至少一日在特朗普仍在任美國總統，匯豐都難在內地擴張業務。今年股價疲弱表現，是對匯控前景的反映。