業績遜預期 匯控曾跌穿33元 今年信貸減值逾千億 下半年盈利料受壓

明報記者 歐陽偉昉

匯控昨日中午公布業績，下午開市不久即失守34元，之後反彈無力，收報33.4元，下跌4.43%。匯控倫敦股價接力低開3.7%，最多跌過6.65%，截至晚上9時報330.3便士，跌3.48%，折合報33.31港元。匯控第二季預期信貸損失按季再增26.63%至38.32億美元，高於市場預期的26億美元。第二季預期信貸損失集中在歐洲（圖2）。財務總監邵偉信表示，新冠疫情仍高度不確定，倘之後預期明年經濟復蘇放慢，信貸損失將進一步上升。另外，地緣政治不明朗，預期信貸損失或受英國脫歐貿易談判等影響。

恢復派息 視乎2021年經濟情况

匯控今年暫停派息，重申將在本年度末期業績公布中期股息政策，邵偉信表示，全年不派息並非因英國監管當局要求，他預期全年風險加權資產上升中至高單位數，不利核心一級資本充足率，下半年面對疫情和信貸損失的不明朗環境，是否重新派息要視乎2021年經濟情况。

集團上半年列帳基準收入按年減少8.94%，至267.45億美元，淨利息收益率下降0.18厘，至1.43厘。邵偉信指出港元拆息在7月急跌，預期下半年息差將低於上半年。環球利率下調及客戶交易活動減少令收入壓力增加，此項趨勢料將持續。

溫傑：下試28.1元供股價機會不大

早前匯控因疫情暫停2月公布的重組計劃，行政總裁祈耀年表示，已在6月份決定重啓裁員，並會在下半年加快重組。他表示，上半年已裁減4000職位，全年沒有裁員目標。他表示滿意目前進度，上半年重組計劃已減少3億美元支出，下半年加快削減另外5億美元支出。該行在今年2月公布，未來3年將削減3.5萬職位和45億美元開支，祈耀年表示會在明年公布檢討重組，以適應低息環境。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，匯控股價本身已因中美關係緊張和業績不佳積弱，昨日再跌是因為次季預期信貸損失比預期大。他認為匯控壞消息基本上已全數反映，下試2009年供股價28.1元的機會不大。不過，經濟預期向下，預期信貸損失將保持高水平，令股價難有上升的動力。