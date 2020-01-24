退休揀黃金ETF分散風險

地緣政治因素未減，國際金價攀至1983美元每盎司之上。有大行表示，美國政府舉債創下新高紀錄，投資者已開始搜尋美元以外的新儲備貨幣，黃金價格預料在未來12個月升至每盎司2300美元。投資者欲留意金價可留意追蹤金價表現的交易所買賣基金如SPDR黃金ETF，以上周五收市1442元一股計算，目前每手入場費約7210元。

疫情影響 黃金成戰略資產

投資者將黃金視作一種重要的投資組合對冲資產。展望未來，市場對全球經濟從新冠疫情中恢復的預期正從快速反彈（V形反彈）變成緩慢反彈（U形反彈），甚至可能因為疫情反復肆虐而長期多重衝擊（W形反彈）。無論出現什麼模式的經濟復蘇，疫情都很可能被資產配置產生持續性的影響，也將繼續強化黃金作為戰略資產的作用。

龐寶林表示，退休遇上股市波動，而股債與黃金相關性偏低，故黃金可以平衡組合風險。黃金在2020年至今表現十分出色，金價攀升至歷史高位1984.7美元，明顯跑贏了同時全球所有其他的主要資產。避險需求，黃金ETF創紀錄的資金流入進一步突顯了其對冲作用。黃金與其他資產不同，因為它對投資者和消費者均具有吸引力。投資者將黃金作為分散投資和長期儲存的工具。聯儲局暫時不實現負利率，但在經濟下行時，黃金表現自然跑贏道指及美債，與2008至2009年金融危機時的表現相一致。

國際貨幣資金組織（IMF）最新預測，2020年全球經濟增長將收縮4.9％，伴隨失業率高企以及社會財富縮水。愈來愈多人認為，全球經濟復蘇的V形反彈變成緩慢的U形反彈；連續有可能的是，下半年的復蘇會是短暫的，因為疫情反覆使全球經濟倒退，導致W形反彈。黃金能夠成為一種具有價值的資產，可以幫助投資者分散風險，並有望幫助提高風險調整後收益。

國債面臨實質收益虧損 黃金具避險作用

面對當前經濟環境，貴金屬的暢旺市冲完全可以理解。貴金屬價格上漲的根源，在於全球央行及政府對「穩健貨幣」的基本常識不屑一顧，導致投資者對貨幣的幻想最終破滅。為應對新冠肺炎疫情，各國近期推出貨幣寬鬆措施，央行的資產負債表變得愈來愈臃腫，加上政府開支急升，最終或觸發投資者不再信任法定貨幣，特別是美元。政府債券的收益率極低，難以跑贏通脹。按實質收益計算，政府債券持有人正面臨虧損。相反，黃金能儲存真正價值。

龐寶林表示，退休人士投資以簡單為主，第1種可以選擇黃金ETF。ETF表現主要受期貨價格波動影響，而且不派息；由於黃金期貨價格常態性高於黃金現貨，隨着時間接近到期而逐漸向現貨價格趨近，因此每次轉倉的價差會使黃金期貨的長期回報率低於現貨。不過黃金期貨的優點是買賣價差遠比黃金實金為少。若想分散風險也可以選擇黃金基金，以貝萊德世界黃金基金為例，基金會將資產至少70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。龐寶林指投資基金收費較高，投資者最好以長線投資作為目標。

[退休綢繆]