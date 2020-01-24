經濟
退休綢繆

財富管理

退休揀黃金ETF分散風險

【明報專訊】環球經濟受新冠肺炎所影響，而美國無限量寬，其第二季GDP出爐，年率大跌32.9%，創下史上最大跌幅。市場亦擔心滯脹，美匯指數跌至92水平。美元下跌令日圓及黃金等避險資產價格受到支持。東驥基金管理董事總經理龐寶林在接受訪問時表示，在全球央行寬鬆貨幣政策下，「錢變得愈來愈不值錢」，投資者部署退休投資的話，黃金投資不但可以分散風險，亦助資產增值。若黃金可以在高位調整至1900美元，可以吸納SPDR金ETF（2840）、價值黃金ETF（3081）或黃金基金以分散退休組合風險。

地緣政治因素未減，國際金價攀至1983美元每盎司之上。有大行表示，美國政府舉債創下新高紀錄，投資者已開始搜尋美元以外的新儲備貨幣，黃金價格預料在未來12個月升至每盎司2300美元。投資者欲留意金價可留意追蹤金價表現的交易所買賣基金如SPDR黃金ETF，以上周五收市1442元一股計算，目前每手入場費約7210元。

疫情影響 黃金成戰略資產

投資者將黃金視作一種重要的投資組合對冲資產。展望未來，市場對全球經濟從新冠疫情中恢復的預期正從快速反彈（V形反彈）變成緩慢反彈（U形反彈），甚至可能因為疫情反復肆虐而長期多重衝擊（W形反彈）。無論出現什麼模式的經濟復蘇，疫情都很可能被資產配置產生持續性的影響，也將繼續強化黃金作為戰略資產的作用。

龐寶林表示，退休遇上股市波動，而股債與黃金相關性偏低，故黃金可以平衡組合風險。黃金在2020年至今表現十分出色，金價攀升至歷史高位1984.7美元，明顯跑贏了同時全球所有其他的主要資產。避險需求，黃金ETF創紀錄的資金流入進一步突顯了其對冲作用。黃金與其他資產不同，因為它對投資者和消費者均具有吸引力。投資者將黃金作為分散投資和長期儲存的工具。聯儲局暫時不實現負利率，但在經濟下行時，黃金表現自然跑贏道指及美債，與2008至2009年金融危機時的表現相一致。

國際貨幣資金組織（IMF）最新預測，2020年全球經濟增長將收縮4.9％，伴隨失業率高企以及社會財富縮水。愈來愈多人認為，全球經濟復蘇的V形反彈變成緩慢的U形反彈；連續有可能的是，下半年的復蘇會是短暫的，因為疫情反覆使全球經濟倒退，導致W形反彈。黃金能夠成為一種具有價值的資產，可以幫助投資者分散風險，並有望幫助提高風險調整後收益。

國債面臨實質收益虧損 黃金具避險作用

面對當前經濟環境，貴金屬的暢旺市冲完全可以理解。貴金屬價格上漲的根源，在於全球央行及政府對「穩健貨幣」的基本常識不屑一顧，導致投資者對貨幣的幻想最終破滅。為應對新冠肺炎疫情，各國近期推出貨幣寬鬆措施，央行的資產負債表變得愈來愈臃腫，加上政府開支急升，最終或觸發投資者不再信任法定貨幣，特別是美元。政府債券的收益率極低，難以跑贏通脹。按實質收益計算，政府債券持有人正面臨虧損。相反，黃金能儲存真正價值。

龐寶林表示，退休人士投資以簡單為主，第1種可以選擇黃金ETF。ETF表現主要受期貨價格波動影響，而且不派息；由於黃金期貨價格常態性高於黃金現貨，隨着時間接近到期而逐漸向現貨價格趨近，因此每次轉倉的價差會使黃金期貨的長期回報率低於現貨。不過黃金期貨的優點是買賣價差遠比黃金實金為少。若想分散風險也可以選擇黃金基金，以貝萊德世界黃金基金為例，基金會將資產至少70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。龐寶林指投資基金收費較高，投資者最好以長線投資作為目標。

[退休綢繆]

相關字詞﹕黃金

上 / 下一篇新聞

疫情惡化 OMEGA棄租羅素街巨舖 月租曾高見近千萬 同街6名店半年先後結業
疫情惡化 OMEGA棄租羅素街巨舖 月租曾高見近千萬 同街6名店半年先後結業
舖位業主劈價急套現 上月交投增逾四成
舖位業主劈價急套現 上月交投增逾四成
上月一手成交跌兩成半 疫情下料本月跌穿千宗
上月一手成交跌兩成半 疫情下料本月跌穿千宗
加辣限聚令首周末 十大屋苑5宗成交半年最靜
加辣限聚令首周末 十大屋苑5宗成交半年最靜
霸菱方偉昌：中資股波動增 略減持科網 留意機械設備
霸菱方偉昌：中資股波動增 略減持科網 留意機械設備
6月技術取勝薦美蘭空港 兩月勁升逾4倍
6月技術取勝薦美蘭空港 兩月勁升逾4倍
富蘭克林鄧普頓Edward Perks：債市估值偏高 股票吸引力升
富蘭克林鄧普頓Edward Perks：債市估值偏高 股票吸引力升
港KFC疫市外賣增 擬攻民生區 8月增開兩分店 推手機點餐減工序
港KFC疫市外賣增 擬攻民生區 8月增開兩分店 推手機點餐減工序
植物肉炸雞登場 冀成核心產品
植物肉炸雞登場 冀成核心產品
憂今季GDP更差 財爺促寬旅遊限制
憂今季GDP更差 財爺促寬旅遊限制
匯控今公布業績 業界看法分歧
匯控今公布業績 業界看法分歧
大行料長和純利跌近三成 派息或削減　
大行料長和純利跌近三成 派息或削減　
料信貸風險續紓 摩通看好中小型內房增長
料信貸風險續紓 摩通看好中小型內房增長
眾安人壽：首重不同行業合作 單純網上銷售難成功 拓合作伙伴尋找需求
眾安人壽：首重不同行業合作 單純網上銷售難成功 拓合作伙伴尋找需求
中銀航租再購五架波音737 MAX 8
中銀航租再購五架波音737 MAX 8
金斯瑞盈警 料上半年虧損最多1.77億美元
金斯瑞盈警 料上半年虧損最多1.77億美元
天大擬大灣區開百間中醫館 拓創新藥市場
天大擬大灣區開百間中醫館 拓創新藥市場
永升生活服務發盈喜 料上半年純利增60%
永升生活服務發盈喜 料上半年純利增60%
以色列初創研AI閱讀器助視障人士
以色列初創研AI閱讀器助視障人士
視障運動員：助「閱讀」營養標籤
視障運動員：助「閱讀」營養標籤
張兆聰：資金拋售美元 湧股市貴金屬
張兆聰：資金拋售美元 湧股市貴金屬
李澄幸：善用長生津與逆按揭 助退休後收入
李澄幸：善用長生津與逆按揭 助退休後收入
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：螞蟻快上市 阿里購15551
金子：螞蟻快上市 阿里購15551
張兆聰：新能源炒上 冷吼華潤電力
張兆聰：新能源炒上 冷吼華潤電力
蔡金強：變與不變
蔡金強：變與不變
謝紹榮：買金礦股不等如買黃金
謝紹榮：買金礦股不等如買黃金
人幣料先跌後升 7.2支持大 受惠弱美元 政治添波動
人幣料先跌後升 7.2支持大 受惠弱美元 政治添波動
沈永年：體驗疫情下再闖大灣區
沈永年：體驗疫情下再闖大灣區
陸振輝：樹高千丈 落葉歸根
陸振輝：樹高千丈 落葉歸根
陸振球：比特幣升勢凌厲可留意
陸振球：比特幣升勢凌厲可留意
陸振球：黃金比特幣急升 如對美元投不信任票
陸振球：黃金比特幣急升 如對美元投不信任票
林少陽：恒指季檢或促沽強買弱 不利投資者
林少陽：恒指季檢或促沽強買弱 不利投資者
技術取勝：新地升穿下降軌
技術取勝：新地升穿下降軌
李聲揚：股市永遠和實體經濟脫節
李聲揚：股市永遠和實體經濟脫節
潘迪藍：美國人儲蓄增 消費未必大跌
潘迪藍：美國人儲蓄增 消費未必大跌
馬丁可利：實質資產跑輸 只屬暫時
馬丁可利：實質資產跑輸 只屬暫時
蘇沛豐：主攻女性手遊 友誼時光現低可吸
蘇沛豐：主攻女性手遊 友誼時光現低可吸
李順威：美納指擠擁交易似逆轉
李順威：美納指擠擁交易似逆轉
智勤中資包銷商 官網發聲明「割席」
智勤中資包銷商 官網發聲明「割席」
黃河實業換核數師 核數費慳番5萬蚊
黃河實業換核數師 核數費慳番5萬蚊
劉思明：新經濟續熱 環保新能源股發力
劉思明：新經濟續熱 環保新能源股發力
何啟聰：業績前做淡 匯控沽12373
何啟聰：業績前做淡 匯控沽12373
瑞銀亞洲：受惠中概熱 港交所購15876
瑞銀亞洲：受惠中概熱 港交所購15876
摩根大通亞洲：看好平醫盈利 吼價外購26871
摩根大通亞洲：看好平醫盈利 吼價外購26871
周顯：寫招股書水平低 新股誤踩政治地雷
周顯：寫招股書水平低 新股誤踩政治地雷
何國良：過去5年 股巿8月多跌
何國良：過去5年 股巿8月多跌
何濼生：樓市減辣可添經濟動力和二手盤源
何濼生：樓市減辣可添經濟動力和二手盤源
王弼：兩種真正贏錢秘技
王弼：兩種真正贏錢秘技
曾淵滄：科技指數ETF將推 利好權重股
曾淵滄：科技指數ETF將推 利好權重股
湯文亮：銀行會不會call loan？
湯文亮：銀行會不會call loan？
陳永傑：美元回落更多人買樓
陳永傑：美元回落更多人買樓
廖偉強：各行業正處新陳代謝
廖偉強：各行業正處新陳代謝
布少明：本港樓市難大跌
布少明：本港樓市難大跌
李志成：疫情下 樓市未擺脫負資產
李志成：疫情下 樓市未擺脫負資產
盧楚仁：小心白銀散水潮隨時出現
盧楚仁：小心白銀散水潮隨時出現
泓碧賞吐露港景 全新開放現樓4房大宅
泓碧賞吐露港景 全新開放現樓4房大宅
麗城價量齊跌 呎價險守1.2萬
麗城價量齊跌 呎價險守1.2萬