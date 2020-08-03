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麗城價量齊跌 呎價險守1.2萬

【明報專訊】受新冠肺炎疫情惡化影響，加上盤源大減，荃灣麗城花園上月截至29日僅錄6宗成交，按月大減近一半，平均實呎則險守1.2萬元水平，反映屋苑價量齊跌走勢。中原資深區域營業經理余俊文指出，近月屋苑放盤量減少，令屋苑上月成交量下調。余補充，雖然疫情惡化，但屋苑仍錄成交，預計受疫情影響下，未來屋苑價格將下調約5至6%不等。

明報記者 謝諾文

樓齡逾30年的麗城花園，今年5月時趁疫市紓緩下平均實呎亦見反彈，一度高見12699元，創近兩年來新高，但隨後價量均回調。事實上，麗城花園新近亦錄低價成交，位於2期4座中層F室，實用面積572方呎，3房間隔，望園景，原業主為自住客，由於準備移民，終於以655萬元成交，實呎11451元，較市價720萬元低約6％。

業主趕移民 655萬沽3房低市價6%

原業主1990年以62萬元購入單位，期間多次內部轉讓予不同家族成員。對上一次轉讓為2019年2月，業權亦重新回到第一手業主上，當時作價670萬元，但轉讓至今不足3年，故須繳付10%額外印花稅，即涉及約65.5萬元。按原業主1990年購入價62萬元計，持貨30年，帳面升約9.5倍。

又一居業主趕移民沽額印貨蝕逾300萬

鄰近九龍塘港鐵站的又一居，近期錄得的一宗額印貨成交，亦為屋苑罕有蝕讓出貨個案。利嘉閣分行高級市務經理李琪峰表示，又一居13座中層B室，實用面積737方呎，屬3房套連工人套間隔，望樓景，以1520萬元成交，實呎20624元。

原業主2019年7月以約1660萬元買入，原業主為趕移民，故持貨僅約1年即沽貨，須繳付10%額外印花稅，涉及152萬元。若連同代理佣金計，估計實際蝕逾307萬元或18％離場。

海珀名邸實呎9766元 4年新低

過去屢錄二手蝕讓的東涌海珀名邸，上周再錄蝕讓成交。美聯高級營業經理黎景南指出，海珀名邸單號洋房，實用2355方呎，原以2550萬元放售，最終以2300萬售出，實呎9766元，為屋苑近4年最低呎價。

原業主2011年以約2550萬元一手購入，持貨9年，帳面蝕250萬元，若連使費計，料實蝕約380萬元或15%。

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