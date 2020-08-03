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李志成

投資策略

李志成：疫情下 樓市未擺脫負資產

【明報專訊】據差餉物業估價署最新數據顯示，今年6月份私人住宅售價指數報386.1點創今年新高，按季錄約2%升幅，次季末負資產住宅按揭貸款宗數亦按季跌近67%至127宗。究其原因，疫情曾於第二季緩和，帶動置業需求重現，令次季整體樓價上升，期內負資產個案亦隨之回落。雖然目前疫情嚴峻，限聚令再加辣收緊至兩人，但樓市基調良好，市場資金充裕，低息環境延續，加上房屋供不應求，樓價暫未見大跌空間，預計全年樓價波幅約5%。

差估署住宅售價指數有所滯後，主要反映5月底至6月中旬市况，當時疫情一度緩和，置業需求重現，同時，政經環境變化增添市場觀望氣氛，壓抑部分買家入市情緒，互相抵消之下，6月份私人住宅售價指數按月僅微升0.1%。

不過，7月初香港疫情爆發第三波，加上政府收緊限聚令，難免窒礙睇樓活動，影響入市氣氛，料樓價亦會受壓，仍未能擺脫負資產。樓價調整下，以較高成數按揭、或在樓價高位入市的業主容易成為負資產高危人士，相信第三季負資產住宅按揭貸款宗數有機會掉頭回升，但銀行及按揭保險公司對按揭申請審批嚴謹，能降低負資產帶來的風險，預期負資產可保持於400宗以下水平。

政府限聚令「加辣」收緊至兩人，觀乎目前發展商仍積極推售新盤，市場反應理想，而未來推盤步伐預計將視乎疫情最新發展，估計第三季一手交投將按季跌兩成至三成。

二手市場方面，限聚令勢將影響買家睇樓活動，部分業主亦可能不開放單位睇樓，令二手交投收縮，估計按季亦將減兩成至三成。

香港置業行政總裁

[李志成]

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