布少明：本港樓市難大跌

此外，最近樓市似再現減價潮。反映業主放盤心態的「美聯信心指數」（MCI）最新報65點，按周跌1.5點，指數連跌3周，反映業主信心下滑，未來減價盤或持續增加，令第三季二手平均樓價有機會回調2%至3%。

樓市看似搖搖欲墜，但其實大跌機會微乎其微。首先，美國聯儲局新近一次議息會議一如市場預期維持利率不變，低息環境延續，再加上無限量寬刺激，美元續跌，促使資金流入資產市場避險，最近大升特升的黃金就是一例。相信抗跌力強、投資及收租皆宜的港樓市場，同樣具備繼續穩步上揚的條件，相信待疫情緩和後，積壓購買力又會再度釋放，帶動物業市場及樓價反彈。

另一邊廂，運輸及房屋局公布，今年第二季私人住宅施工量僅錄7200個單位，雖較首季900伙按季大幅急升7倍，但近期疫情再度爆發，亦或多或少影響施工，因此估計今年全年施工量將未及1.8萬伙水平。而今年第二季，未來3至4年新供應錄9.2萬伙，按季回落3.2%，重返2016年首季水平，並創逾4年新低。在筆者時常提及的供應緊絀下，樓市剛需又強勁，樓價長遠焉有不穩步向好之理？

因此，即使目前樓市負面因素充斥，但相信樓價只會微調，暫時看不到有大跌的條件。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]