廖偉強：各行業正處新陳代謝

香港在過去一年所受的痛苦比其他國家或城市嚴重，社會運動加上疫情接連煎熬，很多經營者已苦不堪言，打工仔亦面對失業問題，衣食住行各行業幾乎無一倖免。影響較嚴重的是航空、酒店及旅遊業，若疫情短時間內未能受控，將造成更大結業潮。此外，在遊客區的零售及飲食行業也成重災區，因為旅遊熱點的業務並非一時三刻可以轉型，故在高昂租金下，即使已有減租，經營者仍難以生存。

筆者入行數十年，期間經歷過多次經濟蕭條，行業每次都會出現大洗牌，未能成功翻身的就會被淘汰；然而，行業的新陳代謝亦會衍生另一批得益者，因為，經過蕭條之後就容易見到什麼行業可以生存、可以跑出，這個時候出擊無論是成本、租金及人工等，都有較大折讓，這些新的經營者亦較容易成功。

是次疫情雖令各行各業飽受衝擊，但亦令香港人意識到環境、衛生及空間感的重要，再加上限聚令下，大家多了不少時間留在家中工作及生活，對住屋環境更有要求，對於家的感覺更加濃烈；因此，地產代理從業員在如此困難環境當中，仍有一定的生意機會。

當然，地產代理想在競爭激烈的環境脫穎而出，就要懂得運用資訊科技及社交媒體等工具，只有成功轉身的地產代理才能適者生存，否則這行業一樣有新陳代謝，舊的經營模式同樣會被淘汰出局！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]