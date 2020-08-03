經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：美元回落更多人買樓

【明報專訊】近日本港受到新型肺炎第三波反撲，又對投資信心造成動搖，部分投資者袖手旁觀，在股市及樓市都採取保守態度。不過，全球各國大舉實施量化寬鬆，現金貶值現象逐漸顯現，美元指數由103點反覆下挫至失守93點，跌幅超過9%。有錢人為了避免身家貶值，購買住屋、黃金及股票保本增值的可能性很高。

新型肺炎導致全球經濟癱瘓，各國唯有使出減息及量寬手段應對。但在未減息之前，息口本已不高，減息幅度有限，唯有加大量寬力度。美國一出手就是無限量寬，目的是全力捍衛經濟可謂旗幟鮮明，原因是可減息率所餘無幾，只好在量寬加大力度。再加上世界各國亦此起彼落的減息量寬，現金貶值無可避免。

美國經濟規模比較大，量寬金額亦最多，美元步向貶值的機會最高，數月間，美元指數由103點下跌到連93點也不保，，跌幅經接近一成。本來美元匯價下跌其他貨幣應該上升才對，但各國經濟本已欠佳，再受到疫症摧殘，升值力度亦減弱。外幣升幅不多，黃金價格卻一枝獨秀，由3月每盎司1461美元，過關斬將式的衝上破了歷史高位而逼近2000美元。

股票良莠不齊 難揀必升股

投資者購買黃金對付量寬的原因，是黃金供應有限，計算亦比較簡單，所以，變成「今年之升」。但住屋物業與黃金同是實物，又有更多的實用功能，供應也是有限，所以在不少國家的大城市樓價依然高踞不下，將來追落後是有機會的。股票當然升幅可以比住屋及黃金等實物更大，但股票良莠不齊，要揀中一隻必升的股票並不容易。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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