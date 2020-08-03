經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：銀行會不會call loan？

【明報專訊】有老友問，現在咁嘅時勢，銀行會不會call loan？我話要睇當事人，以一個開工廠的人為例，減價甚至蝕本價清貨尾，銀行認為哪些廠家將一些冇用物資變回現金，銀行是不會call loan。

但銀行見到一些廠家以低於市價將近日買入的原材料賣走，一定會call loan，因為買入原材料是有數期，廠家這樣做擺到明是套現走路格，除非銀行收唔到風，否則就一定會call loan。

老友話我誤會了他的意思，佢話近日有測量師估計甲級寫字樓呎價最少會跌三成，叫業主小心銀行會call loan，我話老友有所誤會，測量師並不是提醒業主小心銀行call loan，而是提醒銀行樓價下跌，可以隨時向業主call loan，他們又可以多做生意。

測量師警告樓價跌 有生意考慮

老友話我想多了，其實並不是，同樣的事情在2008年環球金融海嘯已經發生過一次，當時樓價並未大跌，但測量師認為環球金融海嘯一定會令樓價大跌，建議銀行向商業客戶call loan，有此專業建議，不少外資銀行真的向商業客戶call loan，好彩大家都有準備，當時我聽唔到有任何投資者被銀行沒收物業。老實說，其實是好好彩，如果當時銀行向私人住宅業主call loan，樓價一定會大跌，至此之後，銀行不再用測量師估價報告，寧願自己做，情况維持到現在。

少借錢 可令自己安心

我相信在疫情肆虐下，如果業主按時還款，即使還息不還本，銀行都不會call loan，如果call loan，受損最深的不是被call loan的客戶，而是銀行。况且，銀行知道現在經濟環境是非常態，冇人可以來到香港，經濟又點會好，銀行不是不會call loan，但最低限度都要等到香港解封，與世界各地恢復交往最少一年之後，才會向一些資產負債比率太重，還款又不準時的客戶call loan，現在不會call loan，更加不會因為測量師的報告call loan，不過，世事無絕對，借少啲錢，最低限度可以令自己安心。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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