曾淵滄：科技指數ETF將推 利好權重股

這五大重磅股就是ATMX再加上舜宇光學（2382），舜宇光學名列第五並獲得8%的比重安排是許多人意想不到的。因此，現在籌備指出ETF的大行就得加快吸納此股，股價也因此可能跑贏ATMX。舜宇光學除了被列入恒生科技指數重磅股的利好因素之外，其業務本身也有良好的前景，理由是目前手機的鏡頭愈來愈多，舜宇的生產就以倍數增加，5G的指推出，換手機的人增加，舜宇的生意也增加，而且，市場傳出舜宇可能被列為蘋果手機的供應商之一。

舜宇勢被吸納 中芯前途大好

講句題外話，生產手機，不能沒有面板，建滔積層板（1888）應該是全球最大的銅面板供應商之一。因此，也該是近期手機股新熱潮恢復升勢，值得留意的股。

緊接着舜宇光學之後，排名第六的是中芯國際（0981），這是近期炒作很濃的股。前一陣，中芯國際準備前往上海科創板上市前，股價炒上天，最高炒上44.8元，但是，卻在正式於科創板上市那一天，由高位直瀉而下，投機者爭着趁好消息出貨，股價由44.8元跌至24.1元，跌足46%才止跌，然後由24.1元慢慢回升。配合恒生科技指數面世，中芯國際名列第六，比重6%的條件，再加上中國芯片業也的確是前途大好。而中芯國際無論在技術上、在實力、資金上都是中資芯片股的龍頭，也值得留意。

龍網ETF值得留意

目前恒生科技股有30隻成分股，排在後的幾隻股實際上是相當勉強的。因為目前在香港上市的強勢科技股並不足30隻。不過，估計大量正在美國上市的中資科技股正在準備前來香港做第二上市，有些更準備在美國退市，然後來香港上市，或者，另有一些新的獨角獸公司如螞蟻集團，據說也正準備在中國內地及香港一齊上市。很肯定的，像螞蟻集團那麼大的巨無霸一來香港上市，肯定很快地會躋身恒生科技股成分股行列，這意味着，目前排在後頭的成分股成為成分股的時間可能不會很久，一年之後，可能面目全非。現在，準備發行ETF的大行被動地收集所有的成分股，將來也會被動地拋售被踢走的成分股。

除了恒生科技指數之外，三星發行的中國龍網ETF（2812）也是一隻值得留意的中資網股。內容同樣有ATM等等，這是一隻已經上市多時的ETF，股價在過去一年上升1倍。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]