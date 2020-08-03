王弼：兩種真正贏錢秘技

近期標普指數強勢，全賴納指的貢獻，好像上周五道指升幅不足納指的三分之一，我有朋友買入了升幅非常誇張的微軟（MSFT）和Spotify（SPOT），我即時恭喜他，他卻對何時套現非常困擾，好像SPOT的股價，他於上市不久後於130美元買入，曾經升到198美元，沒有沽出，3月股災時曾跌倒110美元水平，可謂見財化水，但他高招地在低位110美元大手加碼，到股價回升至150美元的時候，他把一部分股票沽出獲利，餘貨就是零成本，目前已經升到250元水平，可是，對於這批貨什麼時候要沽出獲利，他還是非常猶豫，沽了之後，又買什麼投資呢？這樣不離場炒下去，總有輸錢的一天，什麼叫贏，什麼叫輸，我們竟討論起哲學問題來。

錢賺來要花 勿只看回報數字

王弼的看法是，對於個人投資者，如果投資股票只關心每年的回報多少，而從來不計劃怎樣用掉那筆錢，這是非常沒意義的。如果你的投資，是希望經過某些年日，那些錢是用來做買樓首期、供子女讀書，甚至是買部靚車，這都是很實在的投資理由。反之，假若你的投資只在乎每年某個百分比的回報，一路過關不割禾青，那只不過是遊戲數字而已，恐怕最後白炒得個玩字。所以王弼久不久，就會利用股票賺了的盈利做買樓首期或買車，目的不為賺錢，而是想改善生活而已，我認為好好把利潤花到自己喜愛的事情上，比起每日用眼睛看着股票升了多少更有意義，所以西方有教投資的專家提倡「4%理論」，就是每年都把投資組合的4%拿出來作日常支出，透過良好的投資策略，年年如是，這些錢，很多時一輩子也用不完。

新地長和系高息可做Carry Trade

另外一個較為實在的賺錢方法，是借入低息貸款，買入高息的資產，以Carry Trade（利差交易）的手法慢慢清掉債務，最後若成功把債務還清，我們就是用很低的成本，獲得優良的資產。

當然，選擇這類資產時，特別在零息的環境，又要高息又要穩陣實在不多，匯豐控股（0005）都沒有息派，又有誰可信？其實，香港傳統藍籌如新鴻基地產（0016）、長和（0001）和長實（1113）的股息率，分別處於約5厘、6厘和5厘，目前香港水浸，私人銀行貸款利率僅1.2厘左右，利差交易利潤可觀。當然，最大風險是該兩隻股份會否大跌，因為利差交易最怕斬倉，但觀乎上述大股東有增持紀錄，只要他們繼續增持，似乎小股東利差交易的風險會大大降低。

然而，香港有一項所謂「自由增購權」對大股東的限制，每年不能增持超過2%的限額。這個限額，由2001年的5%，降低到目前的2%。其實，在這零息的環境，要找到穩陣利差交易實在不易，如果自由增購權可以回復到5%，大股東若可更加戮力托市，小股東做利差交易的風險就會降低，穩定股價，特別在經濟低迷時刻，對大小股東都有利，如果有關當局放行，又是一個投資機會呢！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]