何濼生：樓市減辣可添經濟動力和二手盤源

我們無法改變外間的經濟環境。受疫情影響，美國和拉美國家嚴重衰退。美國第二季GDP出現了年率32.9%的破紀錄跌幅。儘管美國股市由低位大幅反彈，鑑於疫情大幅反彈，沒有人敢對美國下半年經濟表示樂觀。一般分析家預料在主要國家中，中國將會是今年唯一能出現正增長的國家。

可以預見，今年香港出口難有起色，我們更要加大力度，讓內部市場回復生機。

表面上政府已傾盡全力，向各行各業大大小小的僱主提供「保就業」的資金，又呼籲商舖業主減租。 然而，要啟動內部經濟，最佳的選擇應該是取消樓市辣稅，刺激樓市交投。

減辣中長線可令樓價下跌

據筆者多年的研究，樓市交投增加、尤其是二手樓市的交投增加，對多個行業都有幫助。取消樓市辣稅使大量二手樓業主鬆綁，二手樓供應增加，買樓人士多了選擇，交投一定增加。每一個交投除了惠及樓市經紀外，律師樓、銀行、裝修師傅、零售、運輸等多個行業也多了生意。由於樓市交投涉及的全額巨大，帶動的資金流非常大，對內部經濟的活力大有裨益。

政府或會擔心取消了辣稅會不會使投機客大舉入市、會不會因此牽動樓價上揚。樓市辣招號稱需求管理，一旦撤消若樓市大幅上升，政府會不會因此招來罵聲？

筆者當然認為取消辣稅會被視為樓市的好消息，心理帶動或真的會對樓價起短暫的冲喜作用。但供應增加之下，筆者深信中期以上二手樓樓價反可能下跌。

可用資本增值稅取代辣稅

如果要中和可能的炒樓活動復萌，政府其實也可引入短期售樓獲利的資本增值稅，甚至可以兩年內向所獲增值徵100%的資本增值稅、兩年至三年徵50%的資本增值稅；三年以上徵15%的資本增值稅。由於資本增值稅只向增值部分徵稅，業主因避稅而不賣的動機遠低於現時的辣稅。

其實資本增值稅非常普遍，反而額外印花稅非常罕見。英美加澳和歐洲均有資本增值稅。資本增值稅多不適用於自住物業，香港不妨仿效。

辣稅中，如光保留向非本港居民徵的買方印花稅我不會有異議。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]