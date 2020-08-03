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何國良：過去5年 股巿8月多跌

【明報專訊】市場總算在大國之爭的影響下，重拾一點步韻，暫時並沒有再被地緣政治事件捲下去，但當中有多少是月結的因素所影響，就不得而知了。7月份，在A股月初的強力拉動下，港股亦曾經因而受惠，衝上近月的高位，成交亦大增。可惜，由於A股市場走高太快，引起監管當局的注意，通過各類型的方法，去為市場作出風險提示，免得又回到2015年暴升暴跌的所謂大時代。在氣氛由熱漸轉冷的情况下，不論是A股或是港股，都紛紛從7月上旬的近期高位回順，不過縱然有所回落，我們在7月亦不至於空手而回。

3月下旬反彈至今 現水平或整固

展望8月，以往常道，8月是一個不少投資者休假的高峰期，容易出現買賣兩閒的情况。但由於疫情的影響，我們已經很久沒有問朋友：最近去哪裏玩呀？因此，今年的8月又會否跟過往的8月不一樣呢？有賣方亦有心思，把不同指數在過去數年不同月份的表現一一列出。無巧不成話，他們發現，往過5年平均來看，上證和港股在8月都不幸地錄得負月回報，而且月回報的跌幅更是年中最大。更有趣的是，強如大家都知道的美股兩大指數，8月份在過去5年的平均，也是錄得一個負數。當然，每年的行情都有其獨特之處，單純以月份去看，當中的準確性成疑，但純以3月下旬反彈至今的幅度來看，市場在現在水平下整固一下，亦有可能。

在市場可能暫時方向欠奉之際，筆者想跟大家討論一個影響投資界發展的一個議題：ESG（環境保護、社會責任和公司治理）。

在投資市場發展的過程中，投資者漸漸常碰到一個投資難題：我們應如何面對所投資的上市公司對環境、社會和股東權益的影響。投資市場的運作，除了為股東創造價值以外，為了社會長期持續發展，我們都希望資金都能配置到符合ESG條件，有利整體社會發展的企業上。這個趨勢漸漸為各地投資者所認同，當中以已發展國家如歐洲和澳洲等地區發展較為成熟。而不少大型的機構投資者，亦將ESG等守則放進他們外判的投資項目中，好讓替他們管理組合的投資管理公司亦將ESG相關要求納入於他們的投資流程中，漸漸對上市公司產生影響力，甚至干預，以達至積極的改變。

亞太區ESG標準投資 5年內翻一番

根據最近的一份賣方報告，在亞太地區，根據ESG等標準來投資的相關資產，已經在5年內翻了一番，達到7萬億美元。而且，他們相信未來參與此等投資的資產規模會持續壯大，有利相關投資的發展。不過，有讀者可能跟其他投資者一樣會問，加入ESG這個投資取向，會否可以提升投資效益呢？這方面在投資界仍有爭論。有支持ESG方法的投資者認為，ESG投資不應只考慮投資效益，因為它可長遠有效分配資金與符合ESG準則的公司，有利整體社會發展，其效益不容易直接量化。而且，亦有不少文獻指出，公司業績表現跟公司治理有正相關性，優秀的再生能源公司在市場上亦有獲得綠色溢價（green premium）的情况。因此，在新世代中，除了賺錢之餘，如何把資金配置與取之有道的公司，是一個值得深思的學問。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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