周顯：寫招股書水平低 新股誤踩政治地雷

由於有「此病毒源於武漢」的字眼，因而被富途及多家親中券商杯葛，不肯提供孖展。雖然，今日股市行情不俗，縱然不被提供孖展，反正它只是細價股，集資額不多，相信也會「夠飛」上市，最多是表現不好罷了……從相反理論看，假如不夠申請人，說不定只有一成公開認購，貨源歸邊，炒得更勁，也說不定。

這股票的保薦人是黃國英的豐盛融資，其實已經沒有說「武漢肺炎」的了，只是寫招股書的人的知識太差，不知道現時的官方說法，是說不清楚病毒源自何地，只是它在武漢爆發而已。

至於另一家有提到的，是剛完成招股、凍資逾2000億元的新股泰格醫藥（3347），也在招股書上指出「新冠肺炎首次於中國武漢被發現，其後迅速蔓延全球」。

傳媒也對此有所報道，但很明顯，記者並不知道以上兩者的分別，以為是相同狀况。很簡單，新冠肺炎的確是首次在武漢被發現，只是不知道是不是源自武漢而已。

分別不出這些分別，可以證明，寫的人水平實在很低。

[周顯 投資二三事]