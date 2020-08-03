盧楚仁：小心白銀散水潮隨時出現

在中國清朝或以前，白銀是主要的貴金屬，所以有銀號（類似現在的銀行）、銀両、銀票（現在的銀紙）等等的出現。但英國率先在1816至1821年間，帶頭採用金本位制，自此之後，國際間便跟隨英國，以黃金取代白銀的地位。

貴金屬價格在過去10年可算是大執位，沒有人想到向來最貴重的鉑金，會比鈀金和黃金便宜得多，執筆的時候現貨鉑金價徘徊在900美元，現貨金價則在1970美元，現貨鈀金價在2100美元，現貨白銀價在24美元。從而可想而知，鈀金已經取代鉑金，成為最貴重的貴金屬。

白銀價格走勢自從1980年之後一直不爭氣，落後貴金屬市場，主要是工業用需求銳減。白銀、鈀金及鉑金都一樣，不像黃金，沒有顯著的抗通脹和避險功能，主要用作工業用途居多。大家亦可能聽過，央行會有外匯儲備或者黃金儲備，而沒有聽說過央行有白銀或者鉑金儲備。

白銀近期升勢料屬虛火

回顧過去10至50年，白銀的整體表現都是跑輸給黃金。雖然近月白銀走勢表現不俗，主要的原因是最近有白銀的ETF掛牌上場，甚至港交所也推白銀期貨，故在有心人在推波助瀾下，白銀價格出現了難得的強勢回歸。我認為白銀這一波的暴升，根本沒有實質的理據去支持。相反，鈀金及鉑金沒有有心人的推波助瀾下，升勢明顯較為合理。金價可以再創紀錄新高，可以算是有根據，亦有理據。相反銀價的暴升，我個人認為就有點牽強了。

在疫情困擾下，環球經濟再度疲弱，對工業用的貴金屬需求始終有限。白銀的成交量始終薄弱，沒有像黃金這麼龐大的成交量，容易給大戶舞高弄低，價格容易被操縱，故我極為擔心白銀的散水潮隨時出現。其實白銀價格都被炒上的話，有可能預示貴金屬這一波牛市快將告一段落。

黃金白銀連升4月後多斷纜

由年初至7月尾為止，金價上升了30.19%；銀價上升35.97%；鈀金只上升7.86%；最可憐的就是鉑金，反而下跌了6.57%。早前雖然有破紀錄的資金分別流入黃金ETF及白銀ETF，但全球最大白銀ETF iShares Silver Trust 剛公布的最新持倉量較上日減少28.97噸，是7月13日以來首次錄得減少持倉量，目前持倉量為17,771.04噸。但若果以上星期計算，資金流入黃金ETF高達260億美元，上星期全球最大黃金ETF SPDR Gold流入13.8億美元。iShares Gold Trust 流入8.26億美元，而 iShares Silver Trust 流入6.95億美元。

若從技術分析層面判斷，過去10年的黃金和白銀月線圖當中，一般都是最多連升4個月之後便會斷纜，只有2010年8至12月是連升5個月，因此不排除黃金和白銀在8月作出調整而出現陰燭。

黃金難取代美元

有說黃金將會取代美元，我個人認為是不可能的。無錯，過去歷史上出現過黃金取代白銀的地位，美元在二次大戰後取代了英鎊的國際貨幣單位地位。但黃金和美元始終是不同性質，我們不可能帶着黃金去以物易物。可能取代美元的只會是鈔票，而在我有生之年估計到的，唯一有輕微機會取代美元的只有歐元。但歐盟內部只會趨向分裂，不少歐盟成員國的人民傾向離開歐盟甚至歐元區，故不少殿堂級人物一直擔心歐元能存在多久。因此，我相信美元短期有貶值壓力，但不會被取代。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]