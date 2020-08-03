經濟
盧楚仁 金匯商情

投資策略

盧楚仁：小心白銀散水潮隨時出現

【明報專訊】美匯指數自3月弱勢以來，貴金屬價格亦因此受惠而持續上升，踏入7月份更出現爆升，當中以銀價和金價走勢最為凌厲，雙雙均創下10年來最大月度的升幅。現貨金價在7月份的升幅有11.25%，現貨銀價更誇張，有36.40%。鈀金和鉑金分別有7.95%和9.22%的升幅。不過值得一提，年初至今，現貨鉑金價仍然下跌，沒有像其他三種貴金屬大幅升值。

在中國清朝或以前，白銀是主要的貴金屬，所以有銀號（類似現在的銀行）、銀両、銀票（現在的銀紙）等等的出現。但英國率先在1816至1821年間，帶頭採用金本位制，自此之後，國際間便跟隨英國，以黃金取代白銀的地位。

貴金屬價格在過去10年可算是大執位，沒有人想到向來最貴重的鉑金，會比鈀金和黃金便宜得多，執筆的時候現貨鉑金價徘徊在900美元，現貨金價則在1970美元，現貨鈀金價在2100美元，現貨白銀價在24美元。從而可想而知，鈀金已經取代鉑金，成為最貴重的貴金屬。

白銀價格走勢自從1980年之後一直不爭氣，落後貴金屬市場，主要是工業用需求銳減。白銀、鈀金及鉑金都一樣，不像黃金，沒有顯著的抗通脹和避險功能，主要用作工業用途居多。大家亦可能聽過，央行會有外匯儲備或者黃金儲備，而沒有聽說過央行有白銀或者鉑金儲備。

白銀近期升勢料屬虛火

回顧過去10至50年，白銀的整體表現都是跑輸給黃金。雖然近月白銀走勢表現不俗，主要的原因是最近有白銀的ETF掛牌上場，甚至港交所也推白銀期貨，故在有心人在推波助瀾下，白銀價格出現了難得的強勢回歸。我認為白銀這一波的暴升，根本沒有實質的理據去支持。相反，鈀金及鉑金沒有有心人的推波助瀾下，升勢明顯較為合理。金價可以再創紀錄新高，可以算是有根據，亦有理據。相反銀價的暴升，我個人認為就有點牽強了。

在疫情困擾下，環球經濟再度疲弱，對工業用的貴金屬需求始終有限。白銀的成交量始終薄弱，沒有像黃金這麼龐大的成交量，容易給大戶舞高弄低，價格容易被操縱，故我極為擔心白銀的散水潮隨時出現。其實白銀價格都被炒上的話，有可能預示貴金屬這一波牛市快將告一段落。

黃金白銀連升4月後多斷纜

由年初至7月尾為止，金價上升了30.19%；銀價上升35.97%；鈀金只上升7.86%；最可憐的就是鉑金，反而下跌了6.57%。早前雖然有破紀錄的資金分別流入黃金ETF及白銀ETF，但全球最大白銀ETF iShares Silver Trust 剛公布的最新持倉量較上日減少28.97噸，是7月13日以來首次錄得減少持倉量，目前持倉量為17,771.04噸。但若果以上星期計算，資金流入黃金ETF高達260億美元，上星期全球最大黃金ETF SPDR Gold流入13.8億美元。iShares Gold Trust 流入8.26億美元，而 iShares Silver Trust 流入6.95億美元。

若從技術分析層面判斷，過去10年的黃金和白銀月線圖當中，一般都是最多連升4個月之後便會斷纜，只有2010年8至12月是連升5個月，因此不排除黃金和白銀在8月作出調整而出現陰燭。

黃金難取代美元

有說黃金將會取代美元，我個人認為是不可能的。無錯，過去歷史上出現過黃金取代白銀的地位，美元在二次大戰後取代了英鎊的國際貨幣單位地位。但黃金和美元始終是不同性質，我們不可能帶着黃金去以物易物。可能取代美元的只會是鈔票，而在我有生之年估計到的，唯一有輕微機會取代美元的只有歐元。但歐盟內部只會趨向分裂，不少歐盟成員國的人民傾向離開歐盟甚至歐元區，故不少殿堂級人物一直擔心歐元能存在多久。因此，我相信美元短期有貶值壓力，但不會被取代。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

上 / 下一篇新聞

疫情惡化 OMEGA棄租羅素街巨舖 月租曾高見近千萬 同街6名店半年先後結業
疫情惡化 OMEGA棄租羅素街巨舖 月租曾高見近千萬 同街6名店半年先後結業
舖位業主劈價急套現 上月交投增逾四成
舖位業主劈價急套現 上月交投增逾四成
上月一手成交跌兩成半 疫情下料本月跌穿千宗
上月一手成交跌兩成半 疫情下料本月跌穿千宗
加辣限聚令首周末 十大屋苑5宗成交半年最靜
加辣限聚令首周末 十大屋苑5宗成交半年最靜
霸菱方偉昌：中資股波動增 略減持科網 留意機械設備
霸菱方偉昌：中資股波動增 略減持科網 留意機械設備
6月技術取勝薦美蘭空港 兩月勁升逾4倍
6月技術取勝薦美蘭空港 兩月勁升逾4倍
富蘭克林鄧普頓Edward Perks：債市估值偏高 股票吸引力升
富蘭克林鄧普頓Edward Perks：債市估值偏高 股票吸引力升
港KFC疫市外賣增 擬攻民生區 8月增開兩分店 推手機點餐減工序
港KFC疫市外賣增 擬攻民生區 8月增開兩分店 推手機點餐減工序
植物肉炸雞登場 冀成核心產品
植物肉炸雞登場 冀成核心產品
憂今季GDP更差 財爺促寬旅遊限制
憂今季GDP更差 財爺促寬旅遊限制
匯控今公布業績 業界看法分歧
匯控今公布業績 業界看法分歧
大行料長和純利跌近三成 派息或削減　
大行料長和純利跌近三成 派息或削減　
料信貸風險續紓 摩通看好中小型內房增長
料信貸風險續紓 摩通看好中小型內房增長
眾安人壽：首重不同行業合作 單純網上銷售難成功 拓合作伙伴尋找需求
眾安人壽：首重不同行業合作 單純網上銷售難成功 拓合作伙伴尋找需求
中銀航租再購五架波音737 MAX 8
中銀航租再購五架波音737 MAX 8
金斯瑞盈警 料上半年虧損最多1.77億美元
金斯瑞盈警 料上半年虧損最多1.77億美元
天大擬大灣區開百間中醫館 拓創新藥市場
天大擬大灣區開百間中醫館 拓創新藥市場
永升生活服務發盈喜 料上半年純利增60%
永升生活服務發盈喜 料上半年純利增60%
以色列初創研AI閱讀器助視障人士
以色列初創研AI閱讀器助視障人士
視障運動員：助「閱讀」營養標籤
視障運動員：助「閱讀」營養標籤
張兆聰：資金拋售美元 湧股市貴金屬
張兆聰：資金拋售美元 湧股市貴金屬
李澄幸：善用長生津與逆按揭 助退休後收入
李澄幸：善用長生津與逆按揭 助退休後收入
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：螞蟻快上市 阿里購15551
金子：螞蟻快上市 阿里購15551
張兆聰：新能源炒上 冷吼華潤電力
張兆聰：新能源炒上 冷吼華潤電力
蔡金強：變與不變
蔡金強：變與不變
謝紹榮：買金礦股不等如買黃金
謝紹榮：買金礦股不等如買黃金
人幣料先跌後升 7.2支持大 受惠弱美元 政治添波動
人幣料先跌後升 7.2支持大 受惠弱美元 政治添波動
沈永年：體驗疫情下再闖大灣區
沈永年：體驗疫情下再闖大灣區
陸振輝：樹高千丈 落葉歸根
陸振輝：樹高千丈 落葉歸根
陸振球：比特幣升勢凌厲可留意
陸振球：比特幣升勢凌厲可留意
陸振球：黃金比特幣急升 如對美元投不信任票
陸振球：黃金比特幣急升 如對美元投不信任票
林少陽：恒指季檢或促沽強買弱 不利投資者
林少陽：恒指季檢或促沽強買弱 不利投資者
技術取勝：新地升穿下降軌
技術取勝：新地升穿下降軌
李聲揚：股市永遠和實體經濟脫節
李聲揚：股市永遠和實體經濟脫節
潘迪藍：美國人儲蓄增 消費未必大跌
潘迪藍：美國人儲蓄增 消費未必大跌
馬丁可利：實質資產跑輸 只屬暫時
馬丁可利：實質資產跑輸 只屬暫時
蘇沛豐：主攻女性手遊 友誼時光現低可吸
蘇沛豐：主攻女性手遊 友誼時光現低可吸
李順威：美納指擠擁交易似逆轉
李順威：美納指擠擁交易似逆轉
智勤中資包銷商 官網發聲明「割席」
智勤中資包銷商 官網發聲明「割席」
黃河實業換核數師 核數費慳番5萬蚊
黃河實業換核數師 核數費慳番5萬蚊
劉思明：新經濟續熱 環保新能源股發力
劉思明：新經濟續熱 環保新能源股發力
何啟聰：業績前做淡 匯控沽12373
何啟聰：業績前做淡 匯控沽12373
瑞銀亞洲：受惠中概熱 港交所購15876
瑞銀亞洲：受惠中概熱 港交所購15876
摩根大通亞洲：看好平醫盈利 吼價外購26871
摩根大通亞洲：看好平醫盈利 吼價外購26871
周顯：寫招股書水平低 新股誤踩政治地雷
周顯：寫招股書水平低 新股誤踩政治地雷
何國良：過去5年 股巿8月多跌
何國良：過去5年 股巿8月多跌
何濼生：樓市減辣可添經濟動力和二手盤源
何濼生：樓市減辣可添經濟動力和二手盤源
王弼：兩種真正贏錢秘技
王弼：兩種真正贏錢秘技
曾淵滄：科技指數ETF將推 利好權重股
曾淵滄：科技指數ETF將推 利好權重股
湯文亮：銀行會不會call loan？
湯文亮：銀行會不會call loan？
陳永傑：美元回落更多人買樓
陳永傑：美元回落更多人買樓
廖偉強：各行業正處新陳代謝
廖偉強：各行業正處新陳代謝
布少明：本港樓市難大跌
布少明：本港樓市難大跌
李志成：疫情下 樓市未擺脫負資產
李志成：疫情下 樓市未擺脫負資產
泓碧賞吐露港景 全新開放現樓4房大宅
泓碧賞吐露港景 全新開放現樓4房大宅
麗城價量齊跌 呎價險守1.2萬
麗城價量齊跌 呎價險守1.2萬
退休揀黃金ETF分散風險
退休揀黃金ETF分散風險