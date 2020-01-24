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投資策略

摩根大通亞洲：看好平醫盈利 吼價外購26871

【明報專訊】恒生科指上周登場以來，不少成分股走勢亮麗，其中阿里巴巴（9988）於10天20天線整固，如投資者欲部署阿里，除留意螞蟻集團上市進度外，還要注意同股不同權股份會否於8月14日恒指季檢順利獲准納入，阿里可染藍；另留意阿里或於8月中公布季績。由於距離恒指季檢及季績尚餘大約兩周，投資者如以窩輪部署，宜留意年期較長的條款，避免時間值損耗問題，如明年1月到期的阿里購18774，行使價296.06元，實際槓桿約6倍。

平安好醫生（1833）突破130元創上市新高，有券商分析指，料平醫可望受惠國家政策，如合資格互聯網醫療服務或將加快納入醫保津貼範疇，加上與平安集團醫療相關業務資源整合，相信平醫於2021財年可望達到盈收平衡。如投資者看好平醫，可留意換馬至價外平醫購26871，行使價152.52元，實際槓桿約5倍，最後交易日2020年10月23日。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

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