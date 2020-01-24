摩根大通亞洲：看好平醫盈利 吼價外購26871

【明報專訊】恒生科指上周登場以來，不少成分股走勢亮麗，其中阿里巴巴（9988）於10天20天線整固，如投資者欲部署阿里，除留意螞蟻集團上市進度外，還要注意同股不同權股份會否於8月14日恒指季檢順利獲准納入，阿里可染藍；另留意阿里或於8月中公布季績。由於距離恒指季檢及季績尚餘大約兩周，投資者如以窩輪部署，宜留意年期較長的條款，避免時間值損耗問題，如明年1月到期的阿里購18774，行使價296.06元，實際槓桿約6倍。
平安好醫生（1833）突破130元創上市新高，有券商分析指，料平醫可望受惠國家政策，如合資格互聯網醫療服務或將加快納入醫保津貼範疇，加上與平安集團醫療相關業務資源整合，相信平醫於2021財年可望達到盈收平衡。如投資者看好平醫，可留意換馬至價外平醫購26871，行使價152.52元，實際槓桿約5倍，最後交易日2020年10月23日。
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