經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：業績前做淡 匯控沽12373

【明報專訊】回顧恒指上周較弱，未來是失守24600點，還是匯控（0005）打頭陣的業績期現反彈，拭目以待。科技股跑贏大市，當中阿里巴巴（9988）上周偏穩，好倉略見資金獲利但規模不大。看好可考慮阿里購18230，行使價272.88元，2021年1月到期，實際槓桿約5.9倍。看淡可留意阿里沽16856，行使價219.9元，2020年12月到期，實際槓桿約5.8倍。

匯控今日（8月3日）公布業績，市場憂慮集團捲入政治風波，資金近日加淡倉為主，同業渣打（2888）公布業績後亦下行。匯控上周五失守35元，後市走勢待業績公布。看好可留意匯控購14886，行使價40.85元，2020年11月到期；或匯控牛67437，收回價33元，行使價32元，2020年11月到期。看淡可留意匯控沽12373，行使價29.95元，2020年11月到期；或匯控熊54971，收回價38.88元，行使價39.88元，2021年1月到期。（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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