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投資策略

劉思明：新經濟續熱 環保新能源股發力

【明報專訊】上周恒指國指被金融、能源等重磅股拖累而表現疲弱，大市成交持續萎縮，但無礙新經濟股繼續火熱，除了大熱的科網、教育、消費外，環保新能源亦爆發可吼。

恒指上周初低位回升，但主要在24500至25000點上落，直到周四向上突破，惟高見25197點急回，全周以近低位收市，收報24595點，全周跌109點或0.45%；國指跌0.41%。大市日均成交1180億元，低於60天平均近一成半，資金入市意欲不振。

走勢上，恒指、國指於50天線之上爭持，惟周五跌穿低收。不過，大市並非全線向淡，特別中型股，反彈力強，恒生綜合中型股指數上周升3.03%，小型股指升1.53%，兩指數都延續着3月以來的上升軌。

基建及建材、軟件服務股跑贏恒指國指

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率50比50，升逾3%佔上升股份一成半；上周除了周一只有四成股份上升，其他日子上升比例達五成或以上，而上周每日升逾3%佔比超過一兩成，高於跌逾3%佔比，反映市况不俗。全周計，升跌比63比37，大市以上升為主。

事實上，趨勢寬度亦顯示市况回穩，恒指國指成分股高於10天線比例，上周低位回升，由前周五的12%升至上周五的36%；高於20天線維持約兩成水平，高於50天線則繼續緩緩而落，上周減少1個百分點至33%，可見中短線寬度喘定迹象，而短線亦有所改善，不少股份反彈重上10天線。

行業表現成為焦點，本報數據庫追蹤的30個行業，上周有八成上升，農業及水務、環保及新能源上周分別為升9.6%及8.4%，各有約九成股份上升，跑贏一眾行業，其次教育、科技器材升約半成，各有約八成股份上升。另基建及建材、軟件服務、食物飲品升3%、4%，明顯跑贏恒指國指。

金風低位大彈 回調料7.2元有支持

科網、教育、食品消費等炒作持續，環保及新能源股的升勢由光伏、新能源車，擴展至風電及設備的龍源（0916）、金風（2208），上周分別升23%、16%；綜合新能源新天綠色（0956）、環保光大國際（0257）亦升逾7%。走勢上，金風的股價低位大彈，但逼近8.2元回順，高位阻力有待突破，回調料於50天線約7.2元有支持。

上海電氣分拆上市 短線重拾升浪

上海電氣（2727）風電業務持續加速發展，分拆計劃成催化劑，也可留意。公司年初計劃分拆旗下上海電氣風電於科創板上市，並於6月獲上交所接納申請。3月以來，上電呈一浪高於一浪走勢，月初調整至上周回落至50天線初見支持，可博短線重拾升浪，跌穿上升軌2.2元止蝕。

此外，將於今年公布上半年業績的太陽能發電營運商信義能源（3868），股價上周五率先向上突破，也值得留意。

[劉思明 數據尋寶]

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