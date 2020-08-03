張兆聰：新能源炒上 冷吼華潤電力

中國7月官方製造業PMI為51.1 ，按月升0.2個百分點優於預期，為4個月以來最高，並且已連續5個月高於臨界點50以上。雖然「天下圍中」之勢已成，但世界要擺脫中國貨品還是很難，至少短期內無法實現。新出口訂單指數和進口指數分別為48.4和49.1，高於上月5.8和2.1個百分點，改善明顯，生產指數高企在54，新訂單指數51.7連升3個月。生產經營活動預期指數為57.8，高於上月0.3個百分點，企業預期後市較為樂觀。至於非製造業商務活動指數為54.2，比上月小幅回落0.2個百分點。7月綜合PMI產出指數為54.1，略低於上月0.1個百分點。

內地製造業服務業擺脫疫情影響

中國製造業和服務業都完全擺脫疫情影響，政治局會議認為，國內經濟穩步恢復，復工復產逐月好轉，第二季經濟增長明顯好過預期。歷史上，當中央最高層作出如此樂觀的判斷，之後都是政策轉向，至少邊際上一定收緊。事實上，政治局會議的字眼也鷹派，今次直接刪去「運用降準、降息、再貸款等手段」，也不再提及以任何總量工具去增加流動性，對社融的要求從「明顯高於去年」轉為「保持合理增長」，反映中央認為已經過鬆，下半年M2和信貸一度會收緊。這也似乎是上周五A股一度由高位急挫的原因。

流動性或收緊 A股急挫原因

A股一直都是由流動性主導，每當M2遠超名義GDP增長，流動性超過經濟所需，股市樓市便會起動。流動性對任何股市都有影響，但只要不是收緊的程度極端如2018年，問題不致於太大。此外，A股與以往也不同，推出註冊制和科創板後，更多新興產業上市，投資者對前景非常樂觀，毋須太多流動性也能將估值推高。同時中央在調控房地產的決心很大，房地產每年銷售也已見了歷史最高位，不再是以往般吸走大量流動性。流動性更多是進入股市，政策邊際上收緊，A股反應也不同。

美國大型科技股業績超預期，納指大升，但可能受到美國打壓抖音海外版Tiktok影響，上周五又傳出微信支付、支付寶遭反壟斷調查（其後又有報道指屬謠傳，執筆時未有進一步消息），ATM（阿里、騰訊及美團）仍困在高位區間。從美企第二季業績來看，半導體、手機都有很強的需求，本港手機設備股會是第三季的炒作重點，電動車、醫藥、疫苗也是焦點。

短線而言，新能源也強勢。瑞銀指龍源（0916）有機會如同業般私有化，再回歸A股取得更高估值，消息刺激龍源、金風（2208）以至信義能源（3868）都大幅炒上。另一隻被受忽略的新能源股是華潤電力。

潤電市帳率0.6倍 估值吸引

早年各大電力股都將新能源電力業務分拆，事關當年估值很高，上市集資能應付龐大資本開支。惟獨潤電沒有分拆，並一直穩步發展，去年底止風電、水電及光伏發電項目運營權益裝機容量佔比23.3%，較2018年底提升3.2個百分點。以在建容量來看，今年底有機會升至29%。此外，集團營運效率極佳，近年股本回報率一直達高單位數字，較不少純新能源股份更佳。隨着煤炭價格下跌，集團新能源發電比重提高，今年起有望升至雙位數字，相對於僅0.6倍至0.7倍的市帳率，估值吸引。

[張兆聰 還看今朝]