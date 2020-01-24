金子：螞蟻快上市 阿里購15551

踏入8月份，又是業績期，除了騰訊（0700）放榜外，陸續將有包括中移動（0941）、鐵塔（0788）、美團（3690）、舜宇（2382）、銀娛（0027）、小米（1810）、瑞聲（2018）、石藥（1093）等。如果以上藍籌股因業績出現波動，投資者選擇窩輪藉以賺取波幅的機會。恒指牛證的重貨區集中在24100點至24199點，熊證的重貨區集中在26000點至26099點。

筆者上周介紹舜宇認購證（23204）表現不錯，投資者可以繼續持有。今周仍然看好科技股，其中阿里巴巴（9988）方面，市場憧憬旗下螞蟻集團準備招股上市。大行富瑞發表研究報告指出，螞蟻集團宣布以「A+H」形式在上海科創板及港交所（0388）同步上市的消息對市場有利，而在香港衍生工具市場相關阿里好倉持續有資金淨流入，截至上周四累計5天共7700萬元，為個股相關輪證淨吸資最多，富瑞給予目標價為307元。交銀證券預計阿里巴巴收入將增加30%，目標價301元。

技術上，阿里守住10天及20天線，投資者可以貼近242至243元小注吸納。如看好阿里前景，可以留意其購證（15551）。

[金子 窩輪攻略]