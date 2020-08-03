蘇沛豐：主攻女性手遊 友誼時光現低可吸

友誼時光成立十年以來，一直專注研發女性手遊，過往的主打遊戲如《熹妃Q傳》、《宮廷計手遊》，和去年12月推出的《浮生為卿歌》，都屬於中國古風遊戲，深受女玩家歡迎。《浮》於5月14日打進中國iOS遊戲暢銷榜頭5名，6月、7月份表現保持穩定，排10至15，並且於韓國推出，帶動海外市場收入。

估值低於10倍預測市盈率

友誼時光上周公布投資兩家手遊開發商「澳深互動」及「暴龍網絡」。兩家公司之核心團隊擁有逾8年經驗。暴龍網絡擅長於角色扮演遊戲（RPG），如《暗黑之光》。澳深互動擅長於策略遊戲（SLG），如 《亂世天下》。是次投資應有助友誼時光擴充遊戲商品種類，開拓男性玩家市場。我們估計此投資之估值低於10倍預測市盈率。

友誼時光將於8月公布上半年業績，估計增長不俗，但下半年料更強，因為《浮》之貢獻將更明顯，並且將推出《此生無白》等新遊戲，我們的行業分析員估計全年經調整每股盈利增長41%，現價相當於2020年預測市盈率9倍，遠低於行業平均15倍。現價吸納，中長線目標4.0元。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

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