蘇沛豐：主攻女性手遊 友誼時光現低可吸

【明報專訊】本欄於5月18日推介手遊股友誼時光（6820）（舊稱FriendTimes），當時指出其王牌遊戲《浮生為卿歌》人氣急升，股價突破三角形之量度目標約3.7元，結果6月份已到價，回報近三成，7月份更高見4.08元，其後獲利回吐，現時回落至5月份水平，又有吸納機會。
友誼時光成立十年以來，一直專注研發女性手遊，過往的主打遊戲如《熹妃Q傳》、《宮廷計手遊》，和去年12月推出的《浮生為卿歌》，都屬於中國古風遊戲，深受女玩家歡迎。《浮》於5月14日打進中國iOS遊戲暢銷榜頭5名，6月、7月份表現保持穩定，排10至15，並且於韓國推出，帶動海外市場收入。
估值低於10倍預測市盈率
友誼時光上周公布投資兩家手遊開發商「澳深互動」及「暴龍網絡」。兩家公司之核心團隊擁有逾8年經驗。暴龍網絡擅長於角色扮演遊戲（RPG），如《暗黑之光》。澳深互動擅長於策略遊戲（SLG），如 《亂世天下》。是次投資應有助友誼時光擴充遊戲商品種類，開拓男性玩家市場。我們估計此投資之估值低於10倍預測市盈率。
友誼時光將於8月公布上半年業績，估計增長不俗，但下半年料更強，因為《浮》之貢獻將更明顯，並且將推出《此生無白》等新遊戲，我們的行業分析員估計全年經調整每股盈利增長41%，現價相當於2020年預測市盈率9倍，遠低於行業平均15倍。現價吸納，中長線目標4.0元。