馬丁可利：實質資產跑輸 只屬暫時

沽出機場股換入民生購物中心

鑑於現時危機主要打擊了旅遊業，機場的盈利將無可避免大幅減少，而且收益面臨嚴峻風險，因此美盛馬丁可利亞太（日本除外）實質收益基金（下稱「基金」）沽售機場股持倉。基金亦削減若干由旅遊業或高端顧客群帶動的非必需零售商場持倉，並將資金重新配置於售賣民生雜貨的購物中心。基金增持收入前景較明朗的實質資產，如公用事業、水管、電訊、數據中心及設有超市的零售物業。

主動型管理對於駕馭目前危機尤為重要。被動型投資者或會繼續持有機場股，但作為主動型投資者，基金沽售機場股持倉以換入必需品相關股份，從而為投資者提供更穩健的收益流。

看好印度辦公室市場

另外，亞太區零售房地產投資信託尚未過度開發，區內人口增長強勁，而且房地產投資信託成功重組樓層規劃，以應對市場動態的轉變。可滿足日常生活需要及售賣食品的商場有望日後成為市場首選，而非必需和高端消費品的零售銷售料將顯著疲弱。工業物業方面，數據使用量在短期（新冠肺炎疫情限制規定民眾留在家中）及長期均有所上升趨勢，加上長期租賃協議帶來大部分盈利，因此數據中心獲市場青睞。

基金仍對大部分盈利來自非租賃服務的工業公司保持審慎，因為這些盈利來源的風險過高及過於波動。辦公室物業已降低新冠肺炎疫情即時造成的收入風險，但隨着現金流受到影響，中期租戶風險上升。鑑於印度的辦公室租金相對較低，而且成本可負擔的技工數目日益增加，因此基金持續看好印度辦公室市場。策略對住宅房地產投資信託的投資微不足道。

人口大幅增長，可是在經濟復蘇後長遠繼續推動交通運輸量。一旦放寬防疫限制，預料收費公路的交通流量數據將率先改善，機場客運量則需要更長時間才會回升。然而，基於社會行為改變、短期股息不明朗及下行風險，收費公路及機場均面對乘客量減少風險，受影響程度將取決於執行限制措施的時間長短。

公用事業展現防衛特質

在目前的經濟及環境不明朗下，公用事業展現防衛特質。儘管面對各種衝擊，但燃氣管道及綜合公用事業等公用事業範疇面對的即時和中期風險較低，相關公司能滿足基本家庭需要，而且防守力依然甚高。

新冠狀病毒疫情導致一般社交活動中斷，目前仍未知道需要多少時間才能恢復正常生活。實質資產已出現前所未見的跌幅，程度與環球金融危機期間相若，而且罕見地在大市遭拋售中成為表現最遜色的資產類別之一。實質資產的基本因素依然強勁，但短期內存在股息風險；實質資產價格已被下調至反映收益永久減少的水平，但出現此情况的機會其實不大。整體而言，我們繼續看好亞太區實質資產的長遠前景。區內人口和城市化長期增長，將為該類資產帶來支持。

美盛旗下國際股票專家

[馬丁可利 投資先機]