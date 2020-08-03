潘迪藍：美國人儲蓄增 消費未必大跌

因為這些有成員失業的家庭，早前已經能夠儲起一些錢，意味着美國的整體消費在短期內不太可能受到嚴重影響。此外，在他們的積蓄未用完之前，參眾兩院應該能夠及時達成一個折衷協議，為他們提供下一輪財政援助。

共和黨上周一提出的方案，是白宮和共和黨參議員經過幾個周談判結果。這個方案包括三大支柱：

第一，對小型企業提供更多可以寬免的貸款。

第二，再次向低收入家庭派錢，每個成年人都可獲發放1200美元的一次過現金援助。

第三，延續發放額外的聯邦失業補助金，但削減至每人每周200美元，直至9月底。

倘未達協議 失業援助每周減600美元

共和黨方案與民主黨方案有很大對比，民主黨提出，將每人每周600美元額外聯邦失業補助金再延長6個月。此外，民主黨人要求，向面臨預算短缺的州政府和其他地方政府庫房注資1萬億美元。

這是共和黨方案中完全沒有的。由於共和黨領導層尚未獲得其內部財政鷹派支持，因此在8月初與民主黨達成協議的機會很低。如果兩黨沒達成協議，在8月美國失業人士每周收入將會減少600美元，只可以申領到各個州政府正常發放的失業救濟金，全國平均水平為每周378美元。

不過，儘管需要一些時間，但兩黨仍有機會達成協議。正如共和黨認為，有需要在經濟方面推出另一輪財政刺激；兩黨亦原則上同意，需要為家庭收入提供更多支持，以及為小型企業延續生命。這應該可以為折衷方案提供足夠的共同基礎──很可能會將失業福利削減至足以讓失業人士支付日常開支，但又不會影響其求職意欲的水平。而且，其發放很可能會追溯回8月初開始計算。

隔離活動增積蓄 形成消費需求

在美國參眾兩院達成協議之前，可能要將8月的會期延長，或要在9月開始的新年度會期才能達成協議，美國失業人士的收入將會大幅縮水。這將會為受影響家庭帶來痛苦，但不太可能實質壓抑美國全國需求。根據統計，大約90%的美國成年人都收到第一輪的1200美元一次過現金援助。

此外，根據芝加哥大學一項研究，多得聯邦政府提供每人每周600美元額外聯邦失業補助金，加上州政府正常發放的失業救濟金，因為新型冠狀病毒肺炎而失業的人當中，有68%收到失業援助總金額超過其原有工作收入。因此，大多數美國人實際上因為新型冠狀病毒肺炎大爆發而增加了收入。

此外，今年第二季的隔離活動極大地削減了開支，增加了積蓄。如今，消費者有現金可以消費，被壓抑的需求頗高。

如果相對富裕的人將其餘錢存入銀行或投資，以及失業者隨着收入減少，被逼削減支出，美國的消費仍然有可能出現下跌。但有兩個因素可以影響這個問題，首先，由於有68%失業人士近月收入高於新冠肺炎危機之前的收入，他們當中至少有部分人手上仍有一些現金可作緩衝，儘管不多。

其次，相對富裕的人有較大可能利用這段時間的低利率和收入增長進行大筆消費，例如購買住房和汽車，這兩個行業正在復蘇得不錯。

較富裕者買車買樓 帶動行業復蘇

美國的消費確實會受到感染率上升的影響，在某些州份，每日感染人數仍在上升，但一些爆發熱點，每日新確診數目似乎已經見頂，而人們亦愈來愈適應在疫情下工作和生活。

因此，即使美國參眾兩院無法很快達成協議，令失業福利在8月初暴跌，美國全國的消費也不太可能出現同樣的跌幅。更重要的是，任何重大的福利削減都可能只是短暫的，隨着1700萬美國人失業和11月份的大選接近，兩黨政客都有強烈動機在未來幾周內達成妥協方案。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]