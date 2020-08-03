李聲揚：股市永遠和實體經濟脫節

踏入8月，未能免俗，和大家談談投資展望。但未知過去當下，怎知未來？所以先快速回顧一下。

小弟不愛動不動就說「百年一遇」，但今年上半年的事情，的確可以用「黑天鵝」去形容。疫情在農曆新年間爆發，港股早已急跌，其後回穩。令不少人（包括小弟）以為最危險時刻已過，誰不知疫情在歐美失控，市場才大禍臨頭。及後美國聯儲局在3月減息，當時引起市場恐慌，環球股市暴瀉，銀行拆息也狂升，反映銀行不願借錢，比2008金融海嘯時更恐怖。及後聯儲局再推出「無限量寬」，直接買債，才穩住了局勢。

接下來才是最精彩：所有人都知道經濟定必重創，疫情數字觸目驚心。但股市偏偏在3月尾大幅反彈，標普指數低位反彈約五成，納指更是破頂。無貨在手的齊齊詛咒「只是死貓彈」、「股市和實體經濟已脫節」。

上半年的兩大投資教訓是：股市永遠都和實體經濟脫節，過去是，現在是，永遠都會是。還有：投資者不用做國際政經大師。

投資者不用做國際政經大師

前者嘛，稍有經驗的投資者都知道，倒是後者好像有點違反常識。凡人總愛求神問卜，大家愛預測香港政局、中美關係、經濟增長，甚至氣候變化。因為以為「能知三日事，富貴萬千年」。但真的嗎？

想想文首假想實驗，即使讓你早早知道今年疫情，又是否猜到股市走勢？是否猜到納指會破頂？特別是看到3月時環球股災，還有膽量投資？所以，政經局勢之類，飯後吹水不錯，拿來做KOL搵食也可，對投資卻是無甚幫助。

回看今天，現已知道的是，聯儲局應會維持零息至2022年底，疫情未如預期般在短期受控，加息應會是有遲無早，長債債息也低至0.5厘，這為環球股市及樓市提供了支持。

富豪身家不跌反升 LVMH前景未必差

讀者愛問目標價，雖然小弟其實不明白「目標價」所指為何，但順應民意，恒指的目標價是27000點。進取一點？目標區間是21000點至29000點，也代表小弟不認為恒指會大幅跌穿今年3月的低位（21100點）。總會有人抽秤：8000點如此闊的區間是大海般的龍門，必然射中。不過，其實此區間才等於38%高低波幅，僅比近10年的每年平均波幅（33%）高些少，更不用和恒指的平均歷史每年波幅（60%）相比。波動才是永恒。

個股方面，不能一一細講。如facebook（FB）、VISA（V）、港交所（0388），王維基的香港電視（1137）等此專欄已多次討論。阿里巴巴（9988）和光刻機生產商艾司摩爾（ASML）也是筆者Facebook專頁和講座常提。

機構紛發債 穆迪疫市受惠

小弟最新留意的，包括奢侈品王國，Louis Vuitton的母公司LVMH（LVMUY）。不錯，疫情重創了消費，公司業績也受壓，但富豪的身家其實不跌反升，公司前景未必如想像般差。另外可留意信貸評級公司穆迪（MCO），金融海嘯時行業飽受批評，轉眼十年過去，行業仍是兩大公司壟斷。疫情下大量公司和政府發債，評級需求有增無減，穆迪疫情受惠股。還有是貝萊德BlackRock（BLK），是全球最大資產管理公司，在美國ETF市場市佔率近五成。投資者熟悉的安碩（iShares）正是旗下品牌。ETF行業的特色是可規模化（scalable），管理的資產十倍，收入升十倍，但開支卻只會略升。行業領導者可以將管理費壓得極低（散戶福音），這也令後來者難以競爭。

風險也是機會 下半年留意中美關係

最後說一說風險，但其實風險也是機會。下半年最大的風險，毫無疑問是中美關係。現在眾多調查均看淡特朗普連任美國總統，但換了拜登，對中美關係是否又是好事？不知道，可能也不用多想。此外，疫情第二第三波當然也是風險。美股第二季業績大多數勝於預期，可見分析員預測沒有過度樂觀，但隨着經濟反彈幅度不如預期，分析員下調預測的機會不小。最後當然是美元的弱勢，原本弱美元一般代表風險胃納擴張，利好股市，特別是新興市場，但近期美元跌幅頗急，股市卻沒有太大反應，倒是黃金升個不停，很可能是投資者擔心美元霸權地位。這也會是真正的「黑天鵝」。

回顧文首的假想實驗，其實也有可能有用。但不是看政治新聞，而是若看到某些產品忽然爆紅，或能在市場上賺一筆。此外，當然看到六合彩結果、體育版，甚至下注美國總統是誰，也可發達。但應該不算投資。

（筆者為證監會持牌人士，未持有以上股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]