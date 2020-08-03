林少陽：恒指季檢或促沽強買弱 不利投資者

讀者可能覺得奇怪，筆者之前一個星期，才計劃於7月底部署撈底，何解臨時改變主意？之前睇好月結後的港股表現，主要考慮是7月殺淡倉的期指已結算，恒指又已跌返過去10年波幅中軸位置，指數於6月結算價位附近，向下空間不大。周五臨場改變主意，主要是考慮到外圍日股及德國兩個主要出口大國的股市表現，意外地跌穿重要技術支持，反映國際資金對環球經濟尤其是貿易前景，忽然變得審慎，而港股亦連續兩日在全無壞消息出現的情况下高開低收，令原來睇好後市的信心大打折扣。

「匯控孖寶」與內銀股異常積弱

周五當日，重新審視8月份日程，其中較受注目的包括多隻指數重倉股將於月內公布上半年業績，其次是8月14日恒指服務公司宣布主要指數的季度檢討。

業績期打頭陣是8月3日公布業績的匯控（0005）及恒生（0011），照道理投資者應該對兩股沒有多大期望，業績再差市場亦未必有太大反應，不過屆時管理層很可能將被記者追問，英倫銀行會否將「禁派息令」延長至2021年。現時股東只能主觀地寄望，同坐一條船的股東暫時忍手，不再在匯控的傷口上撒鹽。

7月份表現跑輸大市的，除了「匯控孖寶」之外，多隻內銀股都一樣是異常積弱。匯控除了業績不濟之外，近日備受華為副董事長孟晚舟事件困擾，兩面受敵。多隻內銀表現之弱勢，至今仍然未有任何蛛絲馬迹可尋。匯控的壞消息早已街知巷聞，內銀壞消息仍未浮面股價已面目全非，反而更讓人擔憂。絕大部分內銀股，都是在8月最後一個星期公布中期業績。

盈富及恒指基金 受惠增新經濟股

今次恒指服務公司季度檢討，很可能會加入多隻同股不同權的重磅科網股進入恒指，屆時將擠壓部分原有指數成分股，以騰出空間買入新成分股。另外，騰訊（0700）則因為在過去一個季度表現大幅跑贏大市，截至周五收市，其佔恒指權重已增加至12.1%，季檢後將順勢回撥至10%上限水平，技術上會有沽盤；令人諷刺地長期表現欠佳的匯控，則將於季檢後重撥權重，由周五的8.8%，上調返10%，屆時將有技術買盤支持。如是這般無限輪迴，對持有盈富基金（2800）被動投資者來說，這種沽強買弱的機制幾乎等同打劫，但是制度再不公平，至少有例可循兼運作透明，亦不會隨便DQ成分股。

投資者買不買盈富或透過MPF供恒指基金，是大家的自由。現時只能寄望，隨着指數的新經濟股比重逐步增加，盈富及恒指基金的股東，明天會更好。

（作者客戶持有騰訊股份）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]