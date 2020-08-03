陸振球：比特幣升勢凌厲可留意

比特幣和黃金有一相似特性，就是其存量或「產量」不會如美國聯儲局印鈔般可無限供應，而當聯儲局在3月因疫情而要以無限QE救經濟，黃金和比特幣便即升勢強勁，而近日金價破頂，比特幣也突然發力升破了1萬美元的心理關口，其周線圖也同時升破了頭肩底頸線和自2017年底高位延伸出來的下降軌，其周線圖的14天RSI也已升抵接近70（圖2），如再上衝或會推動比特幣進一步急升。

入巿注碼豐儉由人 惟缺乏監管

投資和炒賣比特幣有一種特別的好處，因這是電子貨幣所以不用一手一手或一個一個單位的買，而是可以買入細分比例如十分之一甚至百分之一個單位，入巿注碼豐儉由人，當然比特幣的買賣也有一些不理想的地方，比如缺乏監管和一些時候買賣平台可能被黑客入侵，且虛擬貨幣也較難如黃金可在政治或戰爭風險下用來作走佬用途，所以參與其買賣也要小心和不宜瞓身。

留意相關開發工具軟件股

其實，除了直接投資比特幣，也可如筆者近月買入開發比特幣工具和軟件的美國上巿公司股票如Marathon Patent Group（MARA） ，筆者月前買入時作價0.91美元，上周五收巿已升至超過2美元，如比特幣價格再急飈，MARA有機會進一步爆上。

[陸振球 投資超限戰]