經濟
陸振輝 優游歲月

投資策略

陸振輝：樹高千丈 落葉歸根

【明報專訊】新冠肺炎疫情的陰霾在香港揮之不去。在全世界各先進國家之中，平情而論，香港的控制疫情能力雖然也算是相對不錯，卻因為制度或既得利益集團的輿論而屢失戎機，始終無法徹底清除，甚至出現社區爆發，最終要頒出史無前例的嚴苛限聚令，無疑令香港經濟遭受到進一步的打擊。

香港人在諸多限制下，生活上的自由被大幅壓縮，加上在炎熱的夏天要時刻佩戴口罩，箇中滋味自然有口難言，但生活和工作仍需進行，只有期望疫情早日消失，才可以回復到以往的正常生活。當然，退休者亦是身陷其中，但因為時間上和金錢上都有較大的迴旋空間，就可以有更多的考慮了。

近年內地治安醫療見效率

作為一個退休者，對退休生活的要求是什麼？通常來說，不外乎是安全和醫療。有安全的環境才可以安居、有完善的醫療方可以靜養。

在和香港一河之隔的粵港澳大灣區，其實相信是很多退休者的故鄉。中國人說「樹高千丈，落葉歸根」，很多海外華僑都喜歡回鄉置業以終老，這其實是不成文的傳統。近年中國的經濟發展，也令到人民安居樂業，因此治安亦得到大幅改善；而醫療系統也應運而生，在這次新冠疫情中表現出來的效率就可見一斑。筆者和「灣區博士」沈永年先生合著的《大灣區優質生活退休指南》已經公開發行，對退休者回大灣區置業有很多資料和建議，祈請各友好不吝指正。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]

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