經濟
沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

沈永年：體驗疫情下再闖大灣區

【明報專訊】近日疫情再度在本港社區大爆發，不少港人寧願選擇北上避疫，尤其那些常要「中港兩邊走」的港人，從最近兩個星期的數字也可見，港人前往內地的人數顯著上升。那麼，這段期間往返內地有什麼需要特別注意呢？最近筆者就伙同好友及其兒子，一行三人再闖大灣區。除陪同友人兒子準備9月於中山開學，也想趁未開學前，盡情吃喝玩樂，從將近退休人士、中年人和小朋友角度，一起探索大灣區的生活。

現時港人若需離境，必須先到診所進行冠狀病毒測試，結果呈陰性方可離境。檢驗報告結果一般於進行檢測後24小時內發出，但鑑於近日檢測人數增多，筆者一行三人於檢測後約48小時才於電子郵箱收到檢測結果。由於報告有效期由抽取樣本起計只有72小時，所以筆者收到報告當天就跟友人馬上起行，駕車經港珠澳大橋前往珠海口岸過關。在香港離境的過程相當順利，前往內地或澳門人士只需出示身分證和有效的檢測報告，除下口罩讓海關關員作簡單的樣貌識別，並告知前往內地或澳門的原因，如無意外就會放行。

其實在出發前，筆者對駕車過關一事感到十分擔憂：現時香港疫情最為嚴重，內地是否批准中港車牌車輛入境？如車輛不獲批准入境，該怎樣安置車輛？這兩天的金巴門票已售罄，如無法駕車北上該怎麼辦？筆者於是上網搜尋相關資料，惟經多番搜尋仍找不到答案，決定駕車一試，並將過程拍下來，跟觀眾和讀者分享經驗和最新情况。駕車到了珠海關口後，筆者卻被告知因香港疫情嚴峻關係，只有通過檢疫人士可以過關，車輛則不獲批准。筆者於是決定與友人暫別，獨自駕車前往深圳灣口岸嘗試帶車過關，友人和兒子則在珠海過關。其實筆者也是抱着即管一試的心態，因自己已於香港辦理離境手續，雖未於內地入境，如駕車回港，亦擔心因已出關而要隔離14天。

回港途中，筆者被入境處職員截查，指就算是筆者現在的情况，如沒有由衛生署發出的批准通知，只要出了境，返回香港亦需隔離14天。幸好因港方不知道內地關口的政策變動，無法提示出境人士不能駕車到內地，經多番溝通後決定這次酌情處理，讓筆者可由工程車帶路，駕車掉頭返回珠海口岸過關。最後，珠海那邊的關口准許筆者在他們大樓的停車場泊車，雖然每月收費要3000元，但總算是一個最佳的解決方法。

現時往返內地勿自駕

從今次「闖關」的經歷，筆者始終認為兩地關口的溝通未盡完善，還望有更明確的指引供兩地市民參考，讓市民更加便利。新冠肺炎疫情尚未穩定，出入境政策相信仍時有變動，筆者勸喻大家若要在這段期間往返內地，最好還是暫時不要駕車前往，以免行程受阻。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

上 / 下一篇新聞

疫情惡化 OMEGA棄租羅素街巨舖 月租曾高見近千萬 同街6名店半年先後結業
疫情惡化 OMEGA棄租羅素街巨舖 月租曾高見近千萬 同街6名店半年先後結業
舖位業主劈價急套現 上月交投增逾四成
舖位業主劈價急套現 上月交投增逾四成
上月一手成交跌兩成半 疫情下料本月跌穿千宗
上月一手成交跌兩成半 疫情下料本月跌穿千宗
加辣限聚令首周末 十大屋苑5宗成交半年最靜
加辣限聚令首周末 十大屋苑5宗成交半年最靜
霸菱方偉昌：中資股波動增 略減持科網 留意機械設備
霸菱方偉昌：中資股波動增 略減持科網 留意機械設備
6月技術取勝薦美蘭空港 兩月勁升逾4倍
6月技術取勝薦美蘭空港 兩月勁升逾4倍
富蘭克林鄧普頓Edward Perks：債市估值偏高 股票吸引力升
富蘭克林鄧普頓Edward Perks：債市估值偏高 股票吸引力升
港KFC疫市外賣增 擬攻民生區 8月增開兩分店 推手機點餐減工序
港KFC疫市外賣增 擬攻民生區 8月增開兩分店 推手機點餐減工序
植物肉炸雞登場 冀成核心產品
植物肉炸雞登場 冀成核心產品
憂今季GDP更差 財爺促寬旅遊限制
憂今季GDP更差 財爺促寬旅遊限制
匯控今公布業績 業界看法分歧
匯控今公布業績 業界看法分歧
大行料長和純利跌近三成 派息或削減　
大行料長和純利跌近三成 派息或削減　
料信貸風險續紓 摩通看好中小型內房增長
料信貸風險續紓 摩通看好中小型內房增長
眾安人壽：首重不同行業合作 單純網上銷售難成功 拓合作伙伴尋找需求
眾安人壽：首重不同行業合作 單純網上銷售難成功 拓合作伙伴尋找需求
中銀航租再購五架波音737 MAX 8
中銀航租再購五架波音737 MAX 8
金斯瑞盈警 料上半年虧損最多1.77億美元
金斯瑞盈警 料上半年虧損最多1.77億美元
天大擬大灣區開百間中醫館 拓創新藥市場
天大擬大灣區開百間中醫館 拓創新藥市場
永升生活服務發盈喜 料上半年純利增60%
永升生活服務發盈喜 料上半年純利增60%
以色列初創研AI閱讀器助視障人士
以色列初創研AI閱讀器助視障人士
視障運動員：助「閱讀」營養標籤
視障運動員：助「閱讀」營養標籤
張兆聰：資金拋售美元 湧股市貴金屬
張兆聰：資金拋售美元 湧股市貴金屬
李澄幸：善用長生津與逆按揭 助退休後收入
李澄幸：善用長生津與逆按揭 助退休後收入
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：螞蟻快上市 阿里購15551
金子：螞蟻快上市 阿里購15551
張兆聰：新能源炒上 冷吼華潤電力
張兆聰：新能源炒上 冷吼華潤電力
蔡金強：變與不變
蔡金強：變與不變
謝紹榮：買金礦股不等如買黃金
謝紹榮：買金礦股不等如買黃金
人幣料先跌後升 7.2支持大 受惠弱美元 政治添波動
人幣料先跌後升 7.2支持大 受惠弱美元 政治添波動
陸振輝：樹高千丈 落葉歸根
陸振輝：樹高千丈 落葉歸根
陸振球：比特幣升勢凌厲可留意
陸振球：比特幣升勢凌厲可留意
陸振球：黃金比特幣急升 如對美元投不信任票
陸振球：黃金比特幣急升 如對美元投不信任票
林少陽：恒指季檢或促沽強買弱 不利投資者
林少陽：恒指季檢或促沽強買弱 不利投資者
技術取勝：新地升穿下降軌
技術取勝：新地升穿下降軌
李聲揚：股市永遠和實體經濟脫節
李聲揚：股市永遠和實體經濟脫節
潘迪藍：美國人儲蓄增 消費未必大跌
潘迪藍：美國人儲蓄增 消費未必大跌
馬丁可利：實質資產跑輸 只屬暫時
馬丁可利：實質資產跑輸 只屬暫時
蘇沛豐：主攻女性手遊 友誼時光現低可吸
蘇沛豐：主攻女性手遊 友誼時光現低可吸
李順威：美納指擠擁交易似逆轉
李順威：美納指擠擁交易似逆轉
智勤中資包銷商 官網發聲明「割席」
智勤中資包銷商 官網發聲明「割席」
黃河實業換核數師 核數費慳番5萬蚊
黃河實業換核數師 核數費慳番5萬蚊
劉思明：新經濟續熱 環保新能源股發力
劉思明：新經濟續熱 環保新能源股發力
何啟聰：業績前做淡 匯控沽12373
何啟聰：業績前做淡 匯控沽12373
瑞銀亞洲：受惠中概熱 港交所購15876
瑞銀亞洲：受惠中概熱 港交所購15876
摩根大通亞洲：看好平醫盈利 吼價外購26871
摩根大通亞洲：看好平醫盈利 吼價外購26871
周顯：寫招股書水平低 新股誤踩政治地雷
周顯：寫招股書水平低 新股誤踩政治地雷
何國良：過去5年 股巿8月多跌
何國良：過去5年 股巿8月多跌
何濼生：樓市減辣可添經濟動力和二手盤源
何濼生：樓市減辣可添經濟動力和二手盤源
王弼：兩種真正贏錢秘技
王弼：兩種真正贏錢秘技
曾淵滄：科技指數ETF將推 利好權重股
曾淵滄：科技指數ETF將推 利好權重股
湯文亮：銀行會不會call loan？
湯文亮：銀行會不會call loan？
陳永傑：美元回落更多人買樓
陳永傑：美元回落更多人買樓
廖偉強：各行業正處新陳代謝
廖偉強：各行業正處新陳代謝
布少明：本港樓市難大跌
布少明：本港樓市難大跌
李志成：疫情下 樓市未擺脫負資產
李志成：疫情下 樓市未擺脫負資產
盧楚仁：小心白銀散水潮隨時出現
盧楚仁：小心白銀散水潮隨時出現
泓碧賞吐露港景 全新開放現樓4房大宅
泓碧賞吐露港景 全新開放現樓4房大宅
麗城價量齊跌 呎價險守1.2萬
麗城價量齊跌 呎價險守1.2萬
退休揀黃金ETF分散風險
退休揀黃金ETF分散風險