沈永年：體驗疫情下再闖大灣區

現時港人若需離境，必須先到診所進行冠狀病毒測試，結果呈陰性方可離境。檢驗報告結果一般於進行檢測後24小時內發出，但鑑於近日檢測人數增多，筆者一行三人於檢測後約48小時才於電子郵箱收到檢測結果。由於報告有效期由抽取樣本起計只有72小時，所以筆者收到報告當天就跟友人馬上起行，駕車經港珠澳大橋前往珠海口岸過關。在香港離境的過程相當順利，前往內地或澳門人士只需出示身分證和有效的檢測報告，除下口罩讓海關關員作簡單的樣貌識別，並告知前往內地或澳門的原因，如無意外就會放行。

其實在出發前，筆者對駕車過關一事感到十分擔憂：現時香港疫情最為嚴重，內地是否批准中港車牌車輛入境？如車輛不獲批准入境，該怎樣安置車輛？這兩天的金巴門票已售罄，如無法駕車北上該怎麼辦？筆者於是上網搜尋相關資料，惟經多番搜尋仍找不到答案，決定駕車一試，並將過程拍下來，跟觀眾和讀者分享經驗和最新情况。駕車到了珠海關口後，筆者卻被告知因香港疫情嚴峻關係，只有通過檢疫人士可以過關，車輛則不獲批准。筆者於是決定與友人暫別，獨自駕車前往深圳灣口岸嘗試帶車過關，友人和兒子則在珠海過關。其實筆者也是抱着即管一試的心態，因自己已於香港辦理離境手續，雖未於內地入境，如駕車回港，亦擔心因已出關而要隔離14天。

回港途中，筆者被入境處職員截查，指就算是筆者現在的情况，如沒有由衛生署發出的批准通知，只要出了境，返回香港亦需隔離14天。幸好因港方不知道內地關口的政策變動，無法提示出境人士不能駕車到內地，經多番溝通後決定這次酌情處理，讓筆者可由工程車帶路，駕車掉頭返回珠海口岸過關。最後，珠海那邊的關口准許筆者在他們大樓的停車場泊車，雖然每月收費要3000元，但總算是一個最佳的解決方法。

現時往返內地勿自駕

從今次「闖關」的經歷，筆者始終認為兩地關口的溝通未盡完善，還望有更明確的指引供兩地市民參考，讓市民更加便利。新冠肺炎疫情尚未穩定，出入境政策相信仍時有變動，筆者勸喻大家若要在這段期間往返內地，最好還是暫時不要駕車前往，以免行程受阻。

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[沈永年 大灣區樓市解碼]