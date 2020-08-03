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人幣料先跌後升 7.2支持大 受惠弱美元 政治添波動

【明報專訊】人民幣自踏入7月以來持續強勢，一方面是美元明顯走弱帶動，人民幣資產特別A股也明顯受惠向好。不少大行都看好人民幣前景，主要由於內地經濟較早復蘇，以及息差優勢可助其逐步升值。不過，有分析師認為，人民幣短線回吐壓力反而更大，指中國近期面對不少外交問題，以至人行本月或再量寬，種種隱憂都會使其升勢減弱，但在美元偏弱下人幣跌幅理應不會太大，建議投資者可在回調至7.1水平時考慮作定存。

明報記者 王俊騏

上周聯儲局舉行議息會議，維持現時低息水平。新加坡銀行經濟學家認為，聯儲局仍擔憂美國經濟，故預料在下一次議息聯儲局或進一步放寬貨幣政策，預計美匯繼續走弱。近日美匯指數跌穿93水平，為超過兩年低位。

大行普遍料美元會續偏弱。花旗估計，隨着美國以外地區經濟數據持續改善，同時美國經濟重啟出現障礙，或較利淡美元。如果在經濟復蘇過程中，美國反彈動力繼續落後於歐元區和其他地區，或反映美元已步入熊市。由於環球美元流動性維持充裕，聯儲局已清楚表明，不會容許美元出現短缺或美元融資壓力增加，這同樣會利淡美元。

永豐金融亦估計，美匯指數跌破93元關口後，跌勢或仍未停止。基於當前疫情有極大不確定因素，會影響美國經濟復蘇步伐，特別第二季GDP錄得有紀錄以來最差，跌幅達到32.9%。美匯指數近兩個月都已在區間上落，直到5月尾開始加速回落，本月下行壓力增加，料後市還有進一步下行空間，測試90水平。

大行對人民幣走勢樂觀

美元疲弱，變相令其與人民幣息差進一步擴大，吸引資金流入，帶動在岸人民幣上周匯價升穿7算，高見每美元兌6.9794人民幣，創近5個月新高。

事實上，大行對人民幣未來走勢也漸趨樂觀。花旗認為，中國可能是首個走出經濟衰退的主要經濟體，經濟復蘇加上與其他工業經濟體有龐大息差優勢，或將繼續吸引資金流入，有助支持人民幣逐步升值。惟投資者須留意，美國對香港的制裁，以及中國的反制措施，會使人民幣匯率見波動。

中美外交問題 未見買盤不斷追入

不過，外匯及商品獨立分析師盧楚仁認為，人民幣雖然短線向上，但其後回吐壓力更大，指早前中美互關領事館事件後，人民幣明顯急跌，反映即使美元再弱，有壞消息時人民幣還會回吐。他解釋，中國經濟數據其實好壞參半，雖然近期內地股市表現不錯，但中國始終面對不同外交問題，包括中美及中印之間衝突一再升溫，使一些外匯交易員卻步，買盤未見不斷追入。

因此，即使美元走弱，但一旦中美關係惡化及金融市場擔心本月經濟狀况，使人民銀行寬鬆貨幣政策再加碼，例如減息或下調銀行存款準備金率，都會令人民幣升勢減弱。

此外，外界亦擔心中美之間隨時擦槍走火，特別兩國在南海問題上關係緊張，而本月中美國又會與盟友參與於環大平洋舉行的大型聯合軍演，目標明顯針對中國，這種種隱憂都不利人民幣後市。

拜登上台 中美關係未必好轉

接下來11月，美國將舉行總統大選，亦是投資者須密切留意的重要發展。盧楚仁估計，縱使現任總統特朗普落敗機會較大，但即使民主黨總統參選人拜登上台，中美關係也未必好轉；尤其是現時民主黨的政策取態同樣反華，其國會議員的反華力度甚至比共和黨更大，因此預料下半年人民幣走勢會持續波動。

不過，由於美元走弱，盧楚仁估計，今次人民幣回調幅度未必太深，7.2水平仍有很大支持。如投資者有意尋找收息貨幣，則可留意當人民幣回調至7.1水平時，再敘做定存或兌換實貨。

對比現時各家銀行的人民幣定存息優惠，三大銀行中以匯豐最吸引，7天定存息6.5厘，存款額由3萬元起，如以新資金兌換更可於原有利率上享有額外「+1%」年利率。中銀則提供5萬元入場門檻優惠，7天定存可享5.5厘息。

至於恒生，則為5萬元起存，年利率3.3厘。最高息的為富邦銀行，年利率可達8.8厘，存款期同樣是7天，不過入場費要10萬元。

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相關字詞﹕美國總統大選 美匯指數 人民銀行 中美關係 A股 人民幣

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