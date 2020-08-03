謝紹榮：買金礦股不等如買黃金

本欄自去年金價突破每盎司1400美元後，已建議讀者們不妨考慮「大長金」，如閣下依計行事，相信縱然沒有使用槓桿購買黃金，回報率30%唾手可得，表現比投資盈富基金（2800）更優秀。那麼未來金價是否如各大投行預計一樣呢？常言道「牛市莫估頂」，既然金價已突破了歷史高位，只要寬鬆貨幣政策持續，任憑誰也不太可能準確預測這一次黃金升浪的最高點。

金價上升，同時帶挈了不少跟黃金有關的股票上揚。然而，投資者必須注意買入金礦股與買入黃金，是兩種完全不同性質的投資，情况如買入地產股的風險和回報跟買入樓宇，是兩件截然不同的事，不可混為一談。

此外，每家金礦公司的開採成本和它所擁有的金礦含金量亦各有差異，因此各自股價升幅亦有所不同。

美匯指數轉弱 利貴金屬股市表現

近期美匯指數轉弱，除了有利貴金屬表現外，亦有利於股市發展，美國股市除了納指連番創新高之外，標普500指數亦有突破今年2月高位3386點之勢。另一邊廂，香港股市受第三波新冠病毒疫情影響，恒指近日在25000點區域浮沉，缺乏動力。疫情不知不覺已擾攘全球近半年，重挫各國經濟。在如此艱辛的環境下，長線投資者應如何部署後疫情年代的投資策略呢？

筆者認為黃金仍是絕佳的資產，可攻可守。至於股票投資，長期持有龍頭科技股乃未來不二法門，建議投資者不妨逢低吸納，惟科技公司質素良莠不齊，投資者必須多做功課嚴選優質科技股，不可盲目跟風。在零息年代下，債券應只作「泊岸基金」（Parking Fund）或分散風險用，不利長揸。此外，按現時租金回報率，香港樓宇投資價值已大減，一般市民如非自住，不宜過分進取。

[謝紹榮 食腦本世界]