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2020年8月3日星期一
環球數據前瞻
疫情惡化 OMEGA棄租羅素街巨舖 月租曾高見近千萬 同街6名店半年先後結業
舖位業主劈價急套現 上月交投增逾四成
上月一手成交跌兩成半 疫情下料本月跌穿千宗
加辣限聚令首周末 十大屋苑5宗成交半年最靜
霸菱方偉昌：中資股波動增 略減持科網 留意機械設備
6月技術取勝薦美蘭空港 兩月勁升逾4倍
富蘭克林鄧普頓Edward Perks：債市估值偏高 股票吸引力升
港KFC疫市外賣增 擬攻民生區 8月增開兩分店 推手機點餐減工序
植物肉炸雞登場 冀成核心產品
憂今季GDP更差 財爺促寬旅遊限制
匯控今公布業績 業界看法分歧
大行料長和純利跌近三成 派息或削減
料信貸風險續紓 摩通看好中小型內房增長
眾安人壽：首重不同行業合作 單純網上銷售難成功 拓合作伙伴尋找需求
中銀航租再購五架波音737 MAX 8
金斯瑞盈警 料上半年虧損最多1.77億美元
天大擬大灣區開百間中醫館 拓創新藥市場
永升生活服務發盈喜 料上半年純利增60%
以色列初創研AI閱讀器助視障人士
視障運動員：助「閱讀」營養標籤
張兆聰：資金拋售美元 湧股市貴金屬
李澄幸：善用長生津與逆按揭 助退休後收入
環球數據前瞻
金子：螞蟻快上市 阿里購15551
張兆聰：新能源炒上 冷吼華潤電力
蔡金強：變與不變
謝紹榮：買金礦股不等如買黃金
人幣料先跌後升 7.2支持大 受惠弱美元 政治添波動
沈永年：體驗疫情下再闖大灣區
陸振輝：樹高千丈 落葉歸根
陸振球：比特幣升勢凌厲可留意
陸振球：黃金比特幣急升 如對美元投不信任票
林少陽：恒指季檢或促沽強買弱 不利投資者
技術取勝：新地升穿下降軌
李聲揚：股市永遠和實體經濟脫節
潘迪藍：美國人儲蓄增 消費未必大跌
馬丁可利：實質資產跑輸 只屬暫時
蘇沛豐：主攻女性手遊 友誼時光現低可吸
李順威：美納指擠擁交易似逆轉
智勤中資包銷商 官網發聲明「割席」
黃河實業換核數師 核數費慳番5萬蚊
劉思明：新經濟續熱 環保新能源股發力
何啟聰：業績前做淡 匯控沽12373
瑞銀亞洲：受惠中概熱 港交所購15876
摩根大通亞洲：看好平醫盈利 吼價外購26871
周顯：寫招股書水平低 新股誤踩政治地雷
何國良：過去5年 股巿8月多跌
何濼生：樓市減辣可添經濟動力和二手盤源
王弼：兩種真正贏錢秘技
曾淵滄：科技指數ETF將推 利好權重股
湯文亮：銀行會不會call loan？
陳永傑：美元回落更多人買樓
廖偉強：各行業正處新陳代謝
布少明：本港樓市難大跌
李志成：疫情下 樓市未擺脫負資產
盧楚仁：小心白銀散水潮隨時出現
泓碧賞吐露港景 全新開放現樓4房大宅
麗城價量齊跌 呎價險守1.2萬
退休揀黃金ETF分散風險
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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疫情惡化 OMEGA棄租羅素街巨舖 月租曾高見近千萬 同街6名店半年先後結業
舖位業主劈價急套現 上月交投增逾四成
上月一手成交跌兩成半 疫情下料本月跌穿千宗
加辣限聚令首周末 十大屋苑5宗成交半年最靜
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6月技術取勝薦美蘭空港 兩月勁升逾4倍
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金斯瑞盈警 料上半年虧損最多1.77億美元
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永升生活服務發盈喜 料上半年純利增60%
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視障運動員：助「閱讀」營養標籤
張兆聰：資金拋售美元 湧股市貴金屬
李澄幸：善用長生津與逆按揭 助退休後收入
環球數據前瞻
金子：螞蟻快上市 阿里購15551
張兆聰：新能源炒上 冷吼華潤電力
蔡金強：變與不變
謝紹榮：買金礦股不等如買黃金
人幣料先跌後升 7.2支持大 受惠弱美元 政治添波動
沈永年：體驗疫情下再闖大灣區
陸振輝：樹高千丈 落葉歸根
陸振球：比特幣升勢凌厲可留意
陸振球：黃金比特幣急升 如對美元投不信任票
林少陽：恒指季檢或促沽強買弱 不利投資者
技術取勝：新地升穿下降軌
李聲揚：股市永遠和實體經濟脫節
潘迪藍：美國人儲蓄增 消費未必大跌
馬丁可利：實質資產跑輸 只屬暫時
蘇沛豐：主攻女性手遊 友誼時光現低可吸
李順威：美納指擠擁交易似逆轉
智勤中資包銷商 官網發聲明「割席」
黃河實業換核數師 核數費慳番5萬蚊
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摩根大通亞洲：看好平醫盈利 吼價外購26871
周顯：寫招股書水平低 新股誤踩政治地雷
何國良：過去5年 股巿8月多跌
何濼生：樓市減辣可添經濟動力和二手盤源
王弼：兩種真正贏錢秘技
曾淵滄：科技指數ETF將推 利好權重股
湯文亮：銀行會不會call loan？
陳永傑：美元回落更多人買樓
廖偉強：各行業正處新陳代謝
布少明：本港樓市難大跌
李志成：疫情下 樓市未擺脫負資產
盧楚仁：小心白銀散水潮隨時出現
泓碧賞吐露港景 全新開放現樓4房大宅
麗城價量齊跌 呎價險守1.2萬
退休揀黃金ETF分散風險
疫情惡化 OMEGA棄租羅素街巨舖 月租曾高見近千萬 同街6名店半年先後結業
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麗城價量齊跌 呎價險守1.2萬
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