經濟
李澄幸 理財信箱

李澄幸：善用長生津與逆按揭 助退休後收入

【明報專訊】何太太擔心及後的退休生活費何來，憂慮的不是完全沒有資產，缺的是沒有穩定的現金流，這也是普遍退休人士擔心的問題之一。何太提到有考慮過將自住物業出售，假設扣除所有開支後，實收600萬元，連同存款合共680萬元，但何太一家每月開支預算是2.3萬元，賣樓後要租樓，估計至少每月也得花3.5萬元。假設壽命是85歲、預期通漲是3%，預期投資回報是4%，退休所需總金額是760萬元，與680萬元之間有80萬的缺口。雖然80萬的缺口不大，可靠提升投資回報或跟兒子討論生活的安排來填補，不過退休後仍要擔心加租、可能又面對不定期的搬屋、更長壽的風險，又或者是否有足夠的投資經驗去管理好投資組合等等的因素，可能更值得關注。

善用安老按揭 自製長糧

相反，何太提到的另一選擇安老按揭同樣「計唔掂數」，可能是少計了政府的福利「長者生活津貼」。根據香港政府最新的公布，每名長者只要符合相關的資格，每月可領取3585元的津貼，而領取限制大致分為資產總值和每月總入息。首先，每月總入息方面，每月收入上限為7970元，家庭成員或親友的金錢援助，及在安老按揭計劃下每月所獲得的款項則不計算為入息，因為安老按揭實質是運用自住物業作為保證來「借款」，所謂收入實質是分期收取的「借款」，而非「收入」，但年金計劃的固定年金則會被計算在內。

另外，資產總值方面，單身長者資產上限是50萬元，長者夫婦的上限則為75萬元，長者自住的物業和年金的面值都不計算在內。所以，如果考慮到領取「長生津」，何太一家可申請安老按揭，每月可領取約1.32萬元至終身，再將80萬存款的一部分，比如50萬投入到公共年金，每月可產生約2900元的現金流，配合兩人的長生津合共每月7170元，最後產生出每月約2.32萬元的「收入」，剛好與現時的家庭開支相約，另外還保留了約30萬元現金作其他用途。故此，安老按揭配合公共年金及長生津，屬於可以考慮的方案之一。

最後，需要提及一些注意項，上述「長生津」方案，雖然確保了有一定的收入支持退休生活至終身，但未完全考慮到通脹和醫療費用的影響，根據何太的資料，應該是有一定程度的保險作保障，至於長遠的通脹問題方面，建議和兒子討論是否可作適量規劃，儲蓄一些資金作後備。以上是較通用的意見，具體執行，何太可進一步諮詢專業的理財策劃顧問以及相關的政府部門。

免責聲明：本文章所列之年利率僅供參考，實際計劃之回報率可高於或低於本文章內所列之數字，並會以保單簽發時有效的年利率為準。有關計劃條款及細則，以保險公司提供的資料為準。本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。

香港財務策劃師學會副主席(發展)

[李澄幸 理財信箱]

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