張兆聰：資金拋售美元 湧股市貴金屬

上周美股和A股都在波動中向好，恒指獨憔悴，全周都在低位掙扎。中國指摘匯控（0005）聯合美國陷害孟晚舟，全周受壓失守35元，理應開始炒復蘇的友邦（1299）表現亦一潭死水。市場焦點在個股身上，電動車概念熱炒，比亞迪電子（0285）、恒大健康（0708）都大漲，半導體、手機設備股亦明顯轉強。

上周影響股匯商品市場的一個因素是美國額外失業補貼能否延長。若兩黨無法達成協議，美國經濟會出大問題，避險情緒升溫將壓倒印鈔的效果，打擊各類資產價格。投資者以股市下跌施壓，最終一如預期達成共識，美國繼續印錢派錢，股市升、金價拒絕回落，歐元和日圓超買後回順。

美國印錢派錢 現金不值錢

市場設局又回到前一周的狀况，美國疫情完全失控，民眾繼續靠政府派錢來消費，財赤激增、經濟前景欠佳，聯儲局統計的實質收益率一再創新低，已跌穿2011年的低位，失守負0.9厘。這不是說美國國債負利率，而是經通脹調整後的長期利率為負數，也就是現金愈來愈不值錢。大家都不要美元，資金湧向股市和貴金屬，可以說兩者大升，背後的邏輯其實差不多。

人民幣盯着美元齊貶

但上周也出現一些變化，就是歐洲和日本股市開始都匯價上升出現負面反應。其實當年歐債危機前，設局也跟現在有點相近。當年美國房地產泡沫爆破元氣大傷，不斷推出QE，實質收益率跟現在一樣不斷下跌。歐元區經濟還可以，當時更曾經加息，歐元兌美元在2011年第二季直撲1.5水平。即使當年中國經濟仍欣欣向榮，人民幣匯價只升不跌，但歐元匯價過高還是令出口下滑，歐盟沒多久就出事。要留意，美元由高位已大瀉9%，人民幣匯價還是在7算，中央的策略就是要盯着美元齊貶值，故今次美元大散，新興市場貨幣也沒有升值，大幅跑輸金價。

現在要留意的是歐洲和日本股市能否撐得住。若兩者被弱美元拖垮，又會是一場風暴。不同的是，歐元區當年沒有財政聯盟，受到衝擊便四分五裂，但歐盟和德國現在都深知中美靠不住，只能靠自己，今次救市基金機制已有財政聯盟的雛形。本周會沽出恒生H股ETF（2828）和愛康醫療（1789），買入500股舜宇光學（2382）。

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