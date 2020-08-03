經濟

以色列初創研AI閱讀器助視障人士

【明報專訊】人工智能和電腦視覺技術發展迅速，令以往的不可能變成可能。有以色列初創公司推出一種隨身閱讀器，可以用語音讀出印刷品和電子屏幕文字之外，亦可協助視障人士認人、購物，提高他們獨立生活及工作能力；雖然產品銷量為數萬件，但公司估值已逾10億美元。

明報記者 薛偉傑

以色列公司OrCam Technologies由該國著名創業家Amnon Shashua和Ziv Aviram在2010年成立，源於Shashua取得博士學位之後，因為博士與醫生的英文字一樣，一名有視障的女性長輩對他說：「既然你是醫生，能夠幫我重新看到東西嗎？」Shashua連忙澄清他不是醫生，但可以想辦法。

Shashua專長是電腦視覺和人工智能技術，在1998年已和Aviram創辦Mobileye，研製汽車先進駕駛輔助系統（ADAS，2017年被Intel收購）。到2010年，他們在Mobileye發展有關技術開始成熟，所以他想到，視障人士面對的問題，有機會藉同樣技術解決。兩人創辦OrCam，研製適合視障人士使用的隨身閱讀器。

辨識人臉物件條碼 支援逾30語言

到2015年，OrCam推出第一款產品OrCam MyEye，公司亞洲區業務拓展總監Liron Rosenbaum表示，光學字元辨識（OCR）技術以往是掃描器和電腦等才具備，較難放進一件穿戴式設備，公司需要重新開發一套OCR技術。另外，產品要設計到只用3個按鈕、觸控感應區及簡單手勢就能操作；電腦視覺反應要迅速，並懂得分辨哪些圖像較重要，都是挑戰。

第一代MyEye以磁力貼在眼鏡臂上，用語音讀出印刷品和電子屏幕、路牌等文字、鈔票面額及產品顏色。它已經內置市面超過100萬個產品條碼，若沒有內置條碼，亦可以當普通印刷品般「閱讀」，協助視障人士購物；亦可「記憶」150個圖像如人臉和物件等，只需預先為親友和常用物件拍照及錄音，當MyEye日後偵測到親友和常用物件，就會播出相關錄音，但仍要以電線連接一部處理運算工作的主機。

MyEye 2零售價約4500美元

到2018年，公司推出MyEye 2，整件產品只是貼在眼鏡臂上的小型裝置，體積為「76 x 21 x 14.9mm」，大約相當於兩條USB記憶體，重量22.5g。用戶可以用MyEye 2來同時「記憶」150個人臉、200件物件，以及額外100個產品條碼。用戶可以為每件需要記憶的物件，以6個角度各拍攝3幅相片，合共18幅，提高辨識準確率。至於記憶人臉時，可以在30秒內為他不停拍攝約45幅照片。

此外，MyEye 2支援藍牙，用戶可以配合藍牙耳機使用。截至執筆時，已支援超過30種語言，在超過50個國家和地區有售。

Rosenbaum舉例說，MyEye 2北美版同時支援英文、西班牙文、法文，因美國有不少人為西班牙裔，加拿大有不少人母語為法文；至於香港版，同時支援廣東話和英文。公司計劃將來讓用戶按個人需要，自行下載額外語言。另一方面，公司先後推出MyReader和MyReader 2，主要抽起辨識人臉、物件、條碼、顏色等功能。現時MyEye 2零售價約4500美元，MyReader 2零售價約3500美元。

公司估值去年逾10億美元

公司至今累積賣出數萬件產品，MyEye和MyEye 2佔約三分之二，仍未有營運盈利，但隨着銷量上升，公司兩年前已外判給Flex代工生產。公司估值去年已超過10億美元，Rosenbaum表示，公司有需要時，可能會在美國Nasdaq或紐交所上市。

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