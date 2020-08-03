天大擬大灣區開百間中醫館 拓創新藥市場

方文權表示，疫情適用於兒童退燒用藥，以至利巴韋林等藥物「賣到斷市」。同時，其團隊亦聯同內地中醫藥專家，開發聲稱供預防新冠肺炎的顆粒劑「抗疫一方」，他指，產品已納入澳洲藥品管理局登記藥品表，預期8月尾開始在當地銷售。

期望天大館最快下半年收支平衡

方文權稱，天大已非單純仿製藥廠商，目前已全面發展中醫藥產業包括中藥材、中藥飲片業務，以及開設新型連鎖中醫館天大館。集團現時已在珠海開店，他估計在港要開設最少5至10家天大館覆蓋18區。天大更擬在中港物色購併中醫館機會，計劃在三年內於大灣區開設100間天大館，最少投資約2億元，並期望天大館可在下半年以至明年，達至收支平衡。

集團旗下天大館（集團）首席執行官楊明霞表示，天大館目前整個團隊逾100人，開設中醫婦科、兒科、 老年病科、骨傷疼痛科、美容科等十大中醫特色專科，亦會發展針對女性的養宮中心、專處理都市病、痛症等的健康管理中心，及完善醫師考核、培訓和傳承。在疫情肆虐下，他們正在打造雲上天大館及遠端診症。此外，隨天大投資約4億元的珠海金灣區製藥及研發基地預計在今年底落成，方文權稱，這聯同現有珠海及昆明的藥廠將建立起基礎，將來冀以自主或合作的方式開發創新藥，亦有意進軍醫療科技業務。