金斯瑞盈警 料上半年虧損最多1.77億美元

金斯瑞表示，預計除傳奇以外的集團業務（非細胞療法業務）淨利潤，約為1610萬美元至1880萬美元；至於旗下從事細胞療法業務的傳奇，則預期將錄得約8900萬至1.03億美元持續運營虧損，其中包括研發費用約9650萬美元至1.12億美元；以及因A類可轉換可贖回優先股公允價值變動，導致的約8000萬美元的一次性非現金費用。

上市僅兩月 傳奇生物突易帥

集團續解釋，後者是由於在傳奇於納斯達克市場上市後，自動轉換了傳奇的所有已發行之A類優先股為普通股，不過公允價值的變動導致股份溢價的增加，但在本質上對傳奇及其附屬公司的淨資產沒有影響。

據港交所（0388）文件披露，傳奇分別於今年3月底及4月中旬宣布，向8個認購方以對價1.5億美元（約11.6億港元）發行約1930.8萬股A類優先股，並額外向華潤集團卜蜂集團旗下合營公司發行約128.3萬股A類優先股，總對價約1000萬美元（約7750萬港元）。

此外，金斯瑞同日宣布，集團執行董事、主席兼行政總裁章方良將辭任行政總裁職務，調任非執行董事並保留主席職務，改為出任傳奇生物行政總裁；改為委任集團歐洲分部總裁柳振宇出任行政總裁。