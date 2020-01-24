中銀航租再購五架波音737 MAX 8

向多間航空公司「掃貨」 將租回予途易航空

公告未有交代收購作價，惟資料顯示，中航租賃在今年6月底曾取消多達30架波音737 MAX 8飛機訂單。

翻查資料，今次已是中航租賃過去半年內第五度出手向航空公司購入「二手」客機再租回（見附表），其中包括於今年3月向國泰（0293），以總作價為7.03億美元（約54億港元）收購6架新波音777-300ER飛機。

據當時國泰公布，交易屬財務安排，讓國泰將其飛機資產變現，交易所得款項將用作一般營運資金，出售後會租回有關客機，租賃期由交付日期開始，至波音交付日期起計240個月（20年）後期滿，並於交付日期24個月後有買入選擇權。

業內：疫情爆發下 能以優惠價「掃貨」

有熟悉航空租賃行業人士透露，一般大型航空租賃公司偏好直接向飛機製造商購買客機，以便更好地控制機隊機齡，而且租金回報較佳；但在疫情爆發影響下，不少航空公司已暫停擴張機隊，反而部分因財務問題需要出售客機套現，造成航空租賃公司能以較優惠價格「掃貨」，而且不需擔心客機沒有租用需求。