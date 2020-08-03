眾安人壽：首重不同行業合作 單純網上銷售難成功 拓合作伙伴尋找需求

明報記者 歐陽偉昉

近年網上保險銷售興起，除了虛擬保險公司，傳統保險公司亦陸續建立網上銷售平台。蔡國榮認為，壽險在港向來靠代理銷售，而非客戶主動投保，「在廣告見到一隻定期人壽好平，有多少人會立即上網買？」。他認為雖然保險需求確實存在，不過很多客戶並不認知或沒有逼切性購買，因此公司會選擇與不同的伙伴合作，當客戶認知到有保險需要時，便容易接觸到他們的產品。

在新加坡與電召車平台Grab合作

眾安在線連接合作伙伴的做法，例如是在內地網購平台淘寶天貓推出退貨運費保險等，蔡國榮表示，他們亦有在海外輸出相關技術，例如在新加坡與電召車平台Grab合作，為Grab在應用程式推出保險服務提供技術支援。另外，眾安亦有為新加坡Snap保險平台提供投保、核保等服務，提供小額保險。

至於在本港營運的ZA Insure，在上月底與GOGOX（前稱GOGOVAN）合作，司機接單達一定次數，可以獲得一份定期壽險保單。蔡國榮表示，司機作為家庭收入支柱，有財務保障的需要，不過因為一般保險較為複雜少有投保，而眾安人壽可通過平台合作向司機提供優惠，讓他們更簡單地在網上購買保險。蔡國榮表示，希望日後可直接接入更多合作伙伴平台，以合規方法推出服務。

連同ZA Insure，市場現有4間虛擬保險，同樣以主打以科技降低成本、提供碎片化產品，或會與健康保險市場一同競爭。蔡國榮表示，除了價格競爭，即使是同一產品例如癌症保險，產品細節及審批上亦會有不同，例如他們不會因家屬癌症的病歷增加保費或拒保，而是在核保時研究投保者的個別風險。

眾安同具虛擬銀行和虛擬保險牌照

此外，眾安目前是本港唯一同時提供虛擬銀行和虛擬保險牌照，不過現時暫時未見兩行在業務上有太多合作，蔡國榮表示，銀行和保險為兩間獨立的公司，因為銀行為保險銷售，需要向金管局和保監局申請牌照。他表示，問題只是需時解決，兩間監管機構亦相當支持。

[保險轉型系列之四]