料信貸風險續紓 摩通看好中小型內房增長

世茂旭輝銷情佳 中駿奧園估值吸引

中型股方面，該行推薦將分拆物管及可能達成銷售目標的世茂（0813）、銷售氣氛好兼盈利增長強的旭輝（0884）。小型股方面，傾向能帶來強勁增長及估值吸引的中駿（1966）、美的置業（3990）及奧園（3883）。

該行估計內房行業中期的核心純利將按年跌1%，實際收入上升的11%被毛利率下跌2.2個百分點所抵消，但相信毛利率將在下半年出現谷底反彈，將會影響2020及2021財年的盈利。

摩通指出，行業於上半年審慎擴張，按銷情為標準去購買相應土儲，將輕微抵消庫存及派息，但淨負債將可企穩，預期淨負債水平可由92%降至86%。而基於利差收窄，相信內房融資成本將會尋底，助降低行業風險溢價，世茂、碧桂園（2007）及融創將受惠，而中國恒大（3333）負債則相信維持高位。

估潛在分拆公司或派特別息

至於派息方面，由於中報強勁將持續帶來高派息，行業全年派息比率維持37%水平。部分習慣分派中期息的股份將維持穩定增長水平。潛在分拆的公司可能公布特別息，當中合景泰富（1813）機會最大，其後為世茂、融創及禹洲（1628）。