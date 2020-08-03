大行料長和純利跌近三成 派息或削減　

高盛：赫斯基能源蝕20億 最壞時刻已過

高盛預期，在計入澳洲電訊業務VHA合併錄得72億元收益、來自赫斯基能源的40億元減值損失，及遞延稅項虧損後，長和上半年度純利會按年下跌27%至132億元，派息則持平為每股0.87元。該行預料，赫斯基能源將錄得20億元營運虧損，零售及貨櫃碼頭業務則受新冠肺炎疫情衝擊，即使基建及電訊業務所受影響較少，各項因素綜合亦會令長和整體基礎盈利按年跌50%至90億元。不過，高盛相信，長和「最壞時刻」可能已經過去，新焦點在於業務復蘇情況、新併購及各種價值釋放行動、分拆基站業務及瑞典、丹麥及印尼電訊業務的合併動作上。

摩根士丹利則預期長和中期純利按年跌26%至135億元，並估計派息將削減15%。不過，該行相信內地零售、碼頭及電訊業務復蘇，有助減緩集團下半年盈利跌幅，並預期分拆基站業務，有助為每股創造7.8元價值。瑞銀則為眾大行中看法最「熊」，預期長和受到零售及能源業務拖累，中期純利下跌29%至130億元。該行會密切注意長和會否公布電訊業務重組，並估計派息會持平。

摩通料長實盈利跌45%

至於長實（1113）方面，摩根大通指出，集團上半年欠缺賣樓收益，加上售樓業務向來佔長實盈利80%比重，因此預料其中期盈利會大跌45%至只有76.98億元。基於集團旗下置富（0778）早前已有削減派息先例，該行即使仍然估計每股中期派息維持在0.52元，惟亦明言長實可能效法置富削減派息，一旦成事，派息或削減45%。